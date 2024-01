Wimmer: "Müssen außergewöhnlich performen, um die Meistergruppe noch zu erreichen"

Mit den Leistungen seiner Profis im Trainingslager in Malta war Austria-Cheftrainer Michael Wimmer sehr zufrieden. Für die anstehenden Aufgaben im Frühjahr sieht der deutsche Coach seine Mannschaft gut vorbereitet, weiß aber auch, dass eine erfolgreiche Qualifikation für das obere Play-off zur Mammutaufgabe wird.

Austria-Coach Michael Wimmer ist zufrieden. Der Eifer seiner Mannschaft im Trainingslager in Malta imponierte den deutschen Cheftrainer, der mit seinen Profis im Frühjahr noch um den erfolgreichen Einzug in die Meistergruppe kämpft. Nach 17 Runden sind die Violetten aus der Bundeshauptstadt mit 21 Punkten auf Platz acht zu finden und haben aktuell drei Zähler Rückstand auf einen Platz im oberen Play-off. Umso wichtiger ist es, sich in der Vorbereitung auf das anstehende Frühjahr ordentlich ins Zeug zu legen, um am Ende den Sprung unter die besten sechs Teams zu schaffen. Denn dafür wird es in den verbleibenden fünf Spielen des Grunddurchgangs noch einiges an Aufwand benötigen, um dieses Ziel zu erreichen.

Probleme beim Toreschießen

"Ich rechne damit, dass wir 33 Punkte brauchen werden, um noch in die Top sechs zu kommen", betont Wimmer zum Ende des Trainingslagers. Dafür müssten die "Veilchen" allerdings vier ihrer verbleibenden fünf Spiele vor der Ligateilung siegreich bestreiten. Mit den Duellen gegen Hartberg, Altach, Rapid, Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol keine einfache, aber auch keine unlösbare Aufgabe, holte man im Herbst in den Spielen gegen diese Mannschaften doch immerhin insgesamt sieben Punkte. Allerdings konnten die Wiener in den letzten vier Ligapartien vor der Winterpause keinen Dreier einfahren und dabei nur drei von möglichen zwölf Punkten sammeln, zudem hatte man in der Offensiv mit lediglich zwei Treffern in diesem Zeitraum mit Ladehemmungen zu kämpfen.

Ein Problem, das sich auch im neuen Jahr weiterzieht, denn auch in zwei der drei Testspiele im Trainingslager blieben die Wiener ohne eigenen Torerfolg. Nur beim 3:2-Sieg über den slowakischen Klub Spartak Trnava konnte man anschreiben. Für seine Offensivabteilung gab es vom Cheftrainer dennoch Lob: "Ich habe sehr viel Positives festgestellt. Auch der Fitnesszustand der Spieler ist richtig gut. Positiv ist auch, dass einige junge Spieler den nächsten Schritt gemacht haben, Romeo (Anm.: Vucic) ist im Trainingslager zum Beispiel richtig aufgeblüht und kann jetzt an der Startelf anklopfen. Auch Muki (Anm.: Huskovic) hat so performt, wie wir uns das erwarten. Auch Pazourek hat den nächsten Schritt gemacht." Zudem Wimmer sicher ist: "Am Thema Toreschießen bleiben wir dran - ich bin guter Dinge, dass wir das bis zum Spiel in Graz hinbekommen."

Bis dahin hofft Wimmer auch, wieder auf zuletzt angeschlagene Spieler seiner Mannschaft zurückgreifen zu können. Matthias Braunöder verpasste nach einem Schlag auf das Sprunggelenk im ersten Test gegen Hradec Kralove fast alle Trainings, Dominik Fitz fiel aufgrund einer Erkrankung für den Großteil des Trainingslagers aus und auch James Holland war zwischenzeitlich zum Zusehen gezwungen. Zudem musste Leihstürmer Fisnik Asllani im letzten Testspiel gegen Sigma Olmütz mit Schmerzen an der Fußsohle frühzeitig ausgewechselt werden und wird wie Teamkollege Braunöder in Wien ein MRT machen lassen, um den Grad der Verletzung festzustellen.

Denn mit dem Duell im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Vizemeister Sturm Graz wartet auf die "Veilchen" direkt zum Frühjahrsstart eine ordentliche Bewährungsprobe, ehe es in der Bundesliga um den Einzug in die Meistergruppe geht. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben gibt sich Coach Wimmer zuversichtlich, auch wenn er weiß, dass seine Mannschaft nun abliefen muss: "Wir haben in den letzten zehn Spielen 16 Punkte geholt und liegen damit in dieser Formtabelle auf Platz fünf. Wir haben gut performt und einen Punkteschnitt von 1,6 erreicht. Das würde in den letzten fünf Spielen aber bei weitem nicht reichen. Wir müssen außergewöhnlich performen, um die Meistergruppe noch zu erreichen."