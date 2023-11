Wimmer macht Braunöder nach Joker-Einsätzen Mut: "Motz macht das überragend"

Die Wiener Austria empfängt Meister Red Bull Salzburg nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge mit viel Selbstvertrauen im kommenden Heimspiel. Innerhalb der Mannschaft wird es daher wohl zu wenig Veränderung kommen, dennoch macht Coach Michael Wimmer Profis wie Matthias Braunöder, die zuletzt nicht zur Startelf gehörten, Mut.

Die Wiener Austria befindet sich nach einem zuvor sehr schwierigen Saisonstart seit dem torlosen Derby gegen Rapid Anfang Oktober auf der Erfolgsspur und konnte die vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt für sich entscheiden. Dabei kassierten die Violetten aus der Bundeshauptstadt nicht mal einen Gegentreffer und präsentierten sich gerade in der Defensiv äußerst sattelfest. Zudem fand sich auf der Sechser-Position mit Aleksander Jukic und Marvin Potzmann ein Duo, welches im Mittelfeld für die benötigte Stabilität sorgt und seit dem 4:0-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz nicht mehr aus der Startformation wegzudenken ist.

"Wir sind in einer schwierigen Phase ruhig geblieben, haben Gelassenheit ausgestrahlt und hatten und haben Vertrauen in alle Personen. Auch unsere Defensive ist in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik gestanden, daher freut mich die aktuelle Serie mit 705 Minuten ohne Gegentor sehr - man sieht auch, dass man nicht immer alles schwarz oder weiß bewerten kann", so Sportdirektor Manuel Ortlechner über die aktuelle Erfolgsphase des Klubs. Für andere Profis wie Matthias Braunöder oder James Holland bedeutet das aber im Umkehrschluss, sich vorerst mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben zu müssen.

"Konkurrenzkampf macht auch das Training schärfer"

Angesprochen auf den aktuellen Zustand von Talent Braunöder, der in den vergangenen Spielzeiten zu den Überfliegern im Kader zählte, stellt Cheftrainer Michael Wimmer klar: "Im Fußball gibt es immer wieder Knackpunkte, wo sich etwas verändert - bei uns war das im Derby der Fall - da hat sich mit Potzmann und Jukic ein Sechser-Pärchen gefunden. Jetzt haben wir mit den beiden auf der Sechser-Position vier Liga-Spiele zu null gespielt und gewonnen. Es gibt im Fußball einfach Situationen, in denen man sich hinten anstellen muss. Dann geht es darum, wie man mit dieser Situation umgeht." Gleichzeit lobt er die Einstellung des 21-jährigen Mittelfeldspielers, der seit seiner Roten Karte im Derby nur mehr drei Kurzeinsätze in der Liga erlebte: "Motz macht das überragend, er ist immer fleißig und bringt Impulse, wenn er reinkommt und ist daher definitiv ein Kandidat, der es verdient hat, von Beginn an zu spielen."

Insgesamt 93 Pflichtspiele absolvierte der gebürtige Eisenstädter für das Profiteam der Austria bisher. Nach Startelfeinsätzen zu Saisonbeginn muss sich der Blondschopf aufgrund des Erfolgslauf seines Teams aktuell aber hinten anstellen. In der Saison 2021/22 war er unter Ex-Coach Manfred Schmid noch einer der großen Gewinner und konnte sich mit konstanten Leistungen schnell einen Namen im Erstligafußball machen. Auch im letzten Jahr war der Kapitän der österreichischen U-21-Nationalmannschaft weitestgehend gesetzt, fand sich aber nach dem Trainerwechsel doch auch hin und wieder auf der Bank wieder. Für Wimmer ist die aktuelle Situation ein Luxusproblem: "Wir sind froh, dass wir auf der Sechser-Position die Qual der Wahl haben - da gibt es ja auch noch andere Kandidaten. Der Konkurrenzkampf macht auch das Training schärfer - jeder weiß, dass er sich nicht ausruhen kann. Das hilft uns im Moment, die Trainingsqualität ist richtig gut. Im Training ist eine gesunde Härte zu sehen - jeder weiß, dass er um seinen Platz kämpfen muss."

Das gilt auch für Spielmacher Dominik Fitz, der nach seiner Grippe in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist und eine Option für den Kader am Sonntag ist. "Dominik Fitz hat wegen seiner Grippe zehn Tage gefehlt, da wird es wichtig sein, dass er behutsam auf den Wettkampf vorbereitet wird", will Wimmer aber nichts überstürzen, dem sonst nur die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž sowie Abwehrspieler Tin Plavotic fehlen. Der 43-Jährige hat somit nicht nur auf der Sechserposition die Qual der Wahl, doch angesichts des aktuellen Erfolgslaufs dürfte das den Austria-Cheftrainer nur wenig stören.