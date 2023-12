Wimmer im Interview: "Nach meiner zweiten schweren Verletzung wollte ich eigentlich in die Regionalliga wechseln"

Seit drei Jahren spielt Austria Klagenfurt in der Bundesliga, genauso lange können sich die Kärntner auf ihren Abwehrchef Nicolas Wimmer verlassen. Im kicker-Interview spricht der 28-Jährige unter anderem über seine Anfangszeit bei Klagenfurt, den Traum vom Ausland und gegen welche Offensive es in dieser Saison besonders unangenehm war.

Nicolas Wimmer zählt zum unumstrittenen Stammpersonal von Austria Klagenfurt und hat in dieser Saison noch keine einzige Minute verpasst. Dabei spielte der 28-Jährige vor sechs Jahren noch in der Regionalliga Mitte und konnte vom Bundesligafußball nur träumen. Im kicker-Interview spricht der Innenverteidiger unter anderem über seine Anfangszeit bei Klagenfurt, den Traum vom Ausland und gegen welche Offensive es in dieser Saison besonders unangenehm war.

Sie haben in dieser Saison noch keine einzige Minute verpasst. Sind Sie nicht irgendwann auch einmal müde?

Ja, um 20 Uhr bin ich dann müde (lacht). Es ist auf der einen Seite natürlich schön, dass ich alle Spiele durchgespielt habe, aber auf der anderen Seite geht es jetzt schon an die Substanz und ich bin froh, wenn der Winterurlaub kommt.

Sie kamen im Aufstiegsjahr 2021 zu Klagenfurt und haben sich nach einer Verletzung von Kosmas Gkezos sofort als Stammspieler etabliert. Wie hat der Verein damals mit Ihnen geplant?

Das war schwierig, weil ich von Blau-Weiß Linz gekommen bin und Mahrer und Gkezos im Aufstiegsjahr eigentlich immer gesetzt waren und gut gespielt haben. Der Trainer hat am Anfang der Saison mit uns drei gesprochen und gesagt, dass einer von uns nicht spielen wird. Das hat dann leider mich getroffen. Aber ich bin glücklich, dass ich danach die Chance genutzt und seitdem immer gespielt habe.

In Wahrheit wollte ich es dann selber noch einmal wissen. Nicolas Wimmer über seinen späten Weg in die Bundesliga-

Damals waren Sie 26 Jahre alt. Haben Sie da noch an Bundesligafußball gedacht?

Man hat immer davon geträumt. Nach meiner zweiten schweren Verletzung wollte ich eigentlich in die Regionalliga wechseln, aber das habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht. In Wahrheit wollte ich es dann selber noch einmal wissen und ich bin froh, dass es dann so schnell geklappt hat.

Mittlerweile sind Sie ein gestandener Bundesligaspieler, haben im Vorjahr unter anderem mit starken Zweikampfwerten auf sich aufmerksam gemacht. Gab es im Sommer Anfragen?

Nein, da war nichts dabei, was mich interessiert hätte.

Welcher Bundesligastürmer ist eigentlich am schwersten zu verteidigen?

Gegen den WAC war es sehr unangenehm zu spielen, mit Bamba und Boakye vorne, die waren sehr gut. Allerdings waren wir da auch als Mannschaft nicht gut - das war nicht unsere Top-Leistung. Aber sonst nehme ich alles, was auf mich zukommt.

Wie intensiv haben Sie im Vorjahr den Meisterschaftskampf in der 2. Liga verfolgt?

Natürlich sehr intensiv, weil ich noch einige Spieler von Blau-Weiß kenne. Es war ein Auf und Ab in der vergangenen Saison und ich bin glücklich, dass sie es geschafft haben.

Klagenfurt befindet sich auch im dritten Bundesligajahr wieder auf Kurs Richtung Meistergruppe. Wie kann der Verein so konstant performen?

Es ist einfach so, dass die Spieler, die wichtig für die Mannschaft sind, gehalten werden. Wir sind ein eingespieltes Team. Wir haben zwar nicht viele Neuzugänge bekommen und der Kader wird dünner, aber wir machen das über die Mannschaftsleistung und den Zusammenhalt. Das zeichnet uns einfach aus.

Ihr Trainer Peter Pacult wird nicht müde zu betonen, dass nach wie vor der Klassenerhalt das große Ziel sei. Wie ein Abstiegskandidat spielt Klagenfurt aber schon seit dem Bundesligaaufstieg nicht. Wie ist die Selbstwahrnehmung im Verein?

Wir wissen schon, welche Möglichkeiten wir haben, darum steht bei uns an erster Stelle, dass wir nicht absteigen wollen. Wenn wir so wie in den vergangenen Jahren in die Top sechs kommen, dann ist es natürlich super, weil wir den Klassenerhalt damit schon vorzeitig fixieren. Dann kann man sich immer noch neue Ziele ausmachen.

Sie haben noch ein Jahr Vertrag bei Klagenfurt. Wie sieht der Plan für die Zukunft aus?

Gespräche zu einer Vertragsverlängerung werden geführt, aber ein Wechsel ins Ausland wäre schon ein Traum von mir. Aber es ist noch alles offen und relativ früh.

Gibt es eine bestimmte Liga oder Mannschaft, die Ihnen vorschwebt?

Nein, eigentlich nicht. Die großen Mannschaften gehen sich nicht mehr aus (lacht). Es muss einfach das Gesamtpaket passen. Ich bin da relativ offen, weil ich auch erst kurz Profi bin.

Am Samstag wartet das Duell mit dem Überraschungsvierten Hartberg. Die Steirer liegen nur einen Punkt vor Klagenfurt. Worauf wird es ankommen?

Hartberg spielt eine überragende Saison und einen super Fußball. Es wird wichtig sein, dass wir hinten kompakt stehen. Wie wir das im Auswärtsspiel gelöst haben, war überragend. Da haben wir ihnen das Spiel überlassen, auf Konter gelauert und 3:0 gewonnen. Das wird dieses Wochenende hoffentlich auch wieder zum Erfolg führen.

Aktuell liegen Salzburg und Sturm punktgleich an der Tabellenspitze, Mannschaften wie Klagenfurt und Hartberg sind in den Top sechs, während Rapid und die Wiener Austria in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. Ist der Abstand zwischen den Mannschaften in den vergangenen Jahren kleiner geworden?

Ja, das denke ich schon, weil Mannschaften wie wir und Hartberg super performen und die Großen auch immer wieder ärgern können. Deshalb ist in der Bundesliga alles ein bisschen enger zusammengerückt.