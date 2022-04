Wimmer: "Ich mache mir keinen Kopf und spiele frei drauflos"

Am Saisonende wird Patrick Wimmer Arminia Richtung Wolfsburg verlassen. Bis dahin will er alles für seinen bisherigen Klub geben. Wohlwissend, dass von seiner Leistung im Abstiegskampf viel abhängen wird.

Bis auf das Ergebnis stimmte viel für die Bielefelder beim nicht ganz unerwarteten 0:3 daheim gegen die Bayern. "Kämpferisch war das eine gute Leistung, wir haben den Matchplan umgesetzt und hatten unsere Situationen", urteilte Patrick Wimmer und haderte ein wenig damit, dass sein Ball in jener 7. Minute nach schöner Einzelleistung nur am Außennetz landete. "Wenn mein Schuss reingeht und wir machen das 1:0, sieht die Partie ganz anders aus", so der Österreicher, der, im Unterschied zu den vorigen Wochen, in Arminias neuem 4-4-2 als zweite Spitze neben Janni Serra agierte. "Wir haben gewusst, dass Bayern sehr hoch steht und ich mein Tempo ausspielen kann. Das hat in vielen Situationen gut funktioniert. Ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt da vorne. Es freut mich, dass ich da spielen durfte."

Dieses war ein sehr gutes Spiel, wir haben den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Patrick Wimmer

In vielen engen Situationen allerdings schlug das Pendel regelmäßig zugunsten des Rekordmeisters aus: Zweimal hauchdünn kein Abseits bei den Münchner Toren, dagegen knapp Abseits bei Masaya Okugawas vermeintlichem 1:1, dazu die nicht gegebene Rote Karte für den rüde gegen Fabian Kunze einsteigenden Tanguy Nianzou und der ausbleibende Elfmeterpfiff bei Benjamin Pavards Einsatz gegen Okugawa - "da fehlt uns so ein bisschen das Glück, aber das muss man sich erarbeiten", befand Wimmer. "Die letzten Wochen waren überhaupt nicht gut von uns. Dieses war ein sehr gutes Spiel, wir haben den Schritt in die richtige Richtung gemacht, vielleicht werden dann auch Entscheidungen wieder für uns fallen."

Viel darf im sich zuspitzenden Abstiegskampf für die Ostwestfalen nun nicht mehr schief gehen. Schon am Wochenende in Köln müssen sie bestehen. "Voll auf Sieg müssen wir spielen", fordert Wimmer sogar. "Kämpferisch müssen wir das Niveau beibehalten. Wir brauchen die Punkte, etwas anderes zählt jetzt nicht mehr."

Obwohl sein Wechsel nach Wolfsburg zum Saisonende beschlossen und verkündet ist, will Wimmer als Leistungsträger in den entscheidenden Partien für Bielefeld vorangehen - der Abschied sei keine Last, Volldampf ist angesagt. "Ich mache mir darüber überhaupt keinen Kopf und spiele jedes Spiel frei drauflos."