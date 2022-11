Wimmer: "Das wiederholt sich ein bisschen"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 3:1 (2:1)



Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der Bundesliga ist jeder Sieg wichtig. Wir hatten jetzt zuletzt eine schwierige Phase, uns haben wichtige Spieler gefehlt, auch heute war es nicht einfach, die Defensive zu bestücken. Die Jungs haben es dann aber gut gemacht, der Sieg bringt uns in eine gute Position. Unsere beiden Tore kannst du so ins Poesiealbum kleben, von der Spieleröffnung bis zum Abschluss. Es gibt keine zwei Meinungen, dass das heute ein verdienter Sieg war."

Michael Wimmer (Trainer VfB Stuttgart): "Man ist enttäuscht. Wir sind wieder ganz schlecht ins Spiel gekommen, das wiederholt sich ein bisschen. Dann waren wir verunsichert, haben schnell das 0:2 gekriegt. Erst danach waren wir im Spiel und haben dem Gegner Paroli geboten. Die zweite Hälfte war absolut ausgeglichen. Das war der Fußball, wie wir ihn uns vorgestellt haben, mit mutigem Auftreten und Angriffspressing."