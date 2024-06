Wimbledon am Montag: Hanfmann trifft auf topgesetzten Sinner

Alexander Zverev hat noch bis Dienstag Zeit, sich auf seinen Einstieg in Wimbledon vorzubereiten. Für sieben der zwölf deutschen Profis beginnt das berühmteste Rasenturnier der Welt schon am Montag.

Alexander Zverev kann sich noch einen Tag länger auf seinen ersten Auftritt in Wimbledon vorbereiten. Deutschlands Nummer eins wird seine Erstrundenpartie gegen den Spanier Roberto Carballes Baena noch nicht am Montag bestreiten, wie aus dem am Samstag veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Damit sollte der French-Open-Finalist beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres erst am Dienstag erstmals im Einsatz sein.

Deutsches Septett am Montag gefordert

Sieben von zwölf deutschen Teilnehmern müssen dagegen am Montag ran. Die sicherlich schwerste Aufgabe kommt dabei Yannick Hanfmann zu, der in der dritten Partie des zweitgrößten Courts Herausforderer des italienischen Weltranglisten-Ersten und in Wimbledon auch topgesetzten Jannik Sinner sein wird. Jan-Lennard Struff bekommt es mit dem Ungarn Fabian Marozsan zu tun. Auch Dominik Koepfer (gegen Fabio Fognini), Daniel Altmaier (gegen Arthur Fery), Maximilian Marterer (gegen Roberto Bautista Agut) steigen zu Wochenbeginn ein.

Kerber gegen Putinseva

Dies gilt bei den Frauen auch für Tamara Korpatsch, die es mit Yuriko Lily Miyazaki zu tun bekommt, sowie für Qualifikantin Eva Lys, die auf Clara Burel trifft. Auch die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber wird voraussichtlich am zweiten Turniertag gegen ihre Auftaktgegnerin Julia Putinseva aus Kasachstan antreten. Dann gilt es auch für Tatjana Maria (gegen Katie Boulter), Jule Niemeier (gegen Viktorija Golubic) und Laura Siegemund (gegen Kateryna Baindl).