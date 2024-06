Wimbledon 2024: Zeitplan, Übertragung, Preisgeld

Wimbledon, das traditionsreichste Tennis-Turnier der Welt steht vor der Tür. Ein Überblick zu Spielplan, Übertragung und Preisgeldern.

Der All England Lawn Tennis and Croquet Club im Londoner Stadtteil Wimbledon hat sich abermals für das traditionsreichste Tennis-Turnier herausgeputzt, denn auch in diesem Jahr ruft wieder einmal der "heilige Rasen". Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres, dem einzigen auf Rasen, werden zwei Wochen lang die Lawn Tennis Championships, die erstmals im Jahre 1877 stattfanden, ausgetragen.

Wann beginnt Wimbledon 2024?

Ab Montag, dem 1. Juli, bis zum Sonntag, dem 14. Juli, werden in der 137. Ausgabe die möglichen Nachfolger und Nachfolgerinnen von Carlos Alcaraz, der sich im vergangenen Jahr als jüngster Spieler seit Boris Becker zum König von Wimbledon gekürt hatte, und Marketa Vondrousova gesucht.

Wie sieht der Terminplan für Wimbledon aus?

Vom 24. Juni bis zum 27. Juni fand die Qualifikation für das bedeutendsten Rasen-Platz-Turnier der Welt statt. Die erste Runde mit allen Tennisgrößen wird traditionell vom amtierenden Sieger eröffnet - dieses Jahr am 1. Juli. In der Folge erstrecken sich die ersten vier Runden bis zum 8. Juli, bevor an den folgenden zwei Tagen die Viertelfinals ausgetragen werden.

Am 11. und 12. Juli stehen die Halbfinals an, ebenso aber auch das Doppel-Finale der Frauen, die Herren folgen einen Tag später. Am 13. Juli fällt auch die letzte Entscheidungen im Einzel der Frauen. Den krönenden Abschluss macht das Finale der Männer am 14. Juli.

Aufgrund des berühmt-berüchtigten englischen Wetters kann es jedoch auch bei der diesjährigen Ausgabe wieder zu fast schon traditionellen Verzögerungen durch Regen kommen, denn es stehen nur zwei überdachte Courts zur Verfügung.

Derweil sind schon die Erstrunden-Begegnungen sowie der Turnierbaum für die Athleten bekannt. So darf sich der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev nach seiner Final-Niederlage beim Grand Slam in Paris über Losglück freuen, Angelique Kerber als beste Deutsche hatte weitaus weniger Glück. Hier geht es zum Überblick über alle Partien.

Wer überträgt Wimbledon live in TV & Stream?

Die Tennis-Fans in Deutschland müssen sich auf eine Veränderung einstellen: Im Gegensatz zu den vergangen Jahren sicherte sich Amazon Prime Video die Übertragungsrechte für diesjährige Ausgabe von Wimbledon. Dies bedeutet für die Zuschauer, dass in diesem Jahr keine TV-Übertragung des Grand-Slam-Turnieres angeboten wird.

Nur mit einem Abonnement bei dem Streamingdienst können Interessierte das Tennis-Highlight im Juli per Livestream verfolgen.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Die Athleten dürfen sich bei der 137. Ausgabe von Wimbledon über ein Rekord-Preisgeld freuen: Die Ausschüttungssumme steigert sich in diesem Jahr um über 11 Prozent und beträgt nun mittlerweile 50 Millionen Pfund (umgerechnet über 59 Mio. Euro). Der Großteil (über 35 Mio. Pfund) fällt dabei auf die Einzelspieler ab, doch auch die Teilnehmer der Qualifikationsrunde (4,8 Mio. Pfund) sowie die Doppel (5,7 Mio. Pfund) dürfen sich über angestiegene Preisgelder freuen. Zudem erreicht erstmals das Preisgeld im Rollstuhltennis sowie in den Quadwettbewerben eine Gesamtsumme von einer Million Pfund.

Preisgelder Wimbledon 2024

Erreichte Runde Einzel Doppel* Mixed* Sieg 2.700.000 £ 650.000 £ 130.000 £ Finale 1.400.000 £ 330.000 £ 65.000 £ Halbfinale 715.000 £ 167.000 £ 33.000 £ Viertelfinale 375.000 £ 84.000 £ 17.000 £ Achtelfinale 226.000 £ - - Dritte Runde 143.000 £ 42.000 £ - Zweite Runde 93.000 £ 25.000 £ 8.500 Erste Runde 60.000 £ 15.750 £ 4.250 Q3 40.000 £ - - Q2 25.000 £ - - Q1 15.000 £ - -

Wer ist der Rekordsieger von Wimbledon?

Kaum ein Turnier hat so viele Ikonen hervorgebracht wie Wimbledon: Doch einer thront über allen, der Maestro Roger Feder ist mit acht Erfolgen auf dem "heiligen Rasen" weiterhin der Rekordsieger auf dem Rasen-Olymp. Die Frage ist jedoch, wie lange noch, denn - wie bereits im Vorjahr - kann sich Novak Djokovic mit einem Sieg bei der 137. Ausgabe zum Schweizer an die Spitze gesellen. Der 37-Jährige feierte wie William Renshaw und Pete Sampras bereits sieben Mal auf dem Rasen von Wimbledon.

Aus deutscher Sicht konnten nur zwei Athleten das Turnier gewinnen: Boris Becker gewann in den Jahren 1985, 1986 und 1989, Michael Stich im Jahre 1991.

Wer ist die Rekordsiegerin?

Auch bei den Damen thront eine Spielerin alleine über allen anderen. Martina Navratilova war mit neun Siegen die erfolgreichste Tennisspielerin in Wimbledon, gefolgt von der Deutschen Steffi Graf und Serena Williams mit jeweils sieben Erfolgen.