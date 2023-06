Wimbledon 2023: Favoriten, Preisgelder, TV und deutsche Chancen

Am 3. Juli startet mit Wimbledon das wohl prestigeträchtigste Grand-Slam-Turnier der Welt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Event auf dem "heiligen Rasen" im Südwesten Londons.

Am Montag ist es wieder soweit, Wimbledon steht an und damit das wohl traditionsreichste und prestigeträchtigste Tennis-Turnier der Welt. Das Finale bei den Herren und damit der letzte Turniertag ist angesetzt für den 16. Juli. Wie bereits im vergangenen Jahr entfällt erneut der sonst übliche traditionelle Ruhetag am ersten Sonntag des Turniers. Damit ist es Zeit, die wichtigsten Fragen vor dem Auftakt am Montag zu beantworten.

Wer sind die Favoriten?

In der Herrenkonkurrenz gibt es zwei Favoriten, die es zu nennen und die es vor allem zu schlagen gilt. Allen voran natürlich Novak Djokovic, der bei jedem Turnier, wo er an den Start geht, zum engsten Kreis der Titelkandidaten gehört. Der Serbe hat die Möglichkeit, seinen insgesamt achten Wimbledon-Titel zu gewinnen, damit würde er mit Roger Federer gleichziehen. Gleichzeitig peilt er Grand-Slam-Titel Nummer 24 an, womit er sich von seinem aktiv noch ärgsten Konkurrenten, Rafael Nadal, distanzieren kann. Nadal fehlt beim Turnier wie auch schon bei den French Open weiterhin verletzt.

Nadals Landsmann muss man allerdings ebenso auf dem Schirm haben: den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Der Spanier hatte in der Vorbereitung für Wimbledon den Titel im Londoner Queen's Club geholt, damit seinen ersten Titel überhaupt auf Rasen eingefahren und sich rechtzeitig in Form gebracht.

Der Titel wird wohl nur über diese zwei Namen gehen. Andere sonst gehandelte Namen wie Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud oder auch Alexander Zverev haben nicht die Form oder sind keine prädestinierten Rasenplatzspieler und besitzen daher höchstens Außenseiterchancen - ebenso wie Alexander Bublik, immerhin Turniersieger in Halle.

Wer sind die Favoritinnen?

Bei den Damen gibt es im Vergleich dazu keine klare Favoritin. Klar, Iga Swiatek, die erst vor einigen Wochen die French Open gewinnen konnte und die Weltrangliste anführt, gilt es allen voran zu nennen. Allerdings weiß man nicht, wie es um ihren Gesundheitszustand nach dem Rückzug in Bad Homburg bestellt ist. Darüber hinaus gilt sie nicht als Rasenexpertin - in Wimbledon konnte sie noch nie das Halbfinale erreichen. Auch die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka gilt nicht als Rasenliebhaberin.

Titelverteidigerin beim Turnier ist Elena Rybakina - auch sie muss man entsprechend auf der Rechnung haben. Aber auch sie ist gesundheitlich angeschlagen, das vorangegangene Grand-Slam-Turnier in Paris musste sie mit einem Virus abbrechen. Beim darauffolgenden Rasenturnier in Berlin schied sie bereits in Runde zwei aus, und das Turnier in Eastbourne musste sie krankheitsbedingt absagen. Sie reist also mit kaum Spielpraxis nach Wimbledon. Auch Petra Kvitova konnte 2014 bereits gewinnen.

Vorjahresfinalistin Ons Jabeur fühlt sich ansonsten auch wohl auf Rasen, sie hat jedoch eine bisher schwache Rasensaison gespielt, unter anderem verlor sie beim WTA-Turnier in Berlin in Runde eins gegen Jule Niemeier und in Runde zwei von Eastbourne gegen Camila Giorgi.

Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Alexander Zverev ist in Wimbledon bisher nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Er hatte sich zuletzt dazu geäußert, dass er zu groß für den Rasen-Belag sei. Mut zugesprochen wurde ihm aber diesbezüglich erst von Ex-Profi Patrick Kühnen. Im Achtelfinale könnte ihm ein Duell mit Alcaraz drohen.

Der formstärkste Deutsche fehlt beim Turnier: Stuttgart-Finalist Jan-Lennart Struff musste seine Teilnahme jüngst verletzungsbedingt absagen. Auch Yannick Hanfmann spielt sich in Fahrt, auf dem Weg ins Halbfinale von Mallorca besiegte er unter anderem Stefanos Tsitsipas. Hanfmann bekommt es in Runde eins allerdings mit dem an Position 9 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun.

Bei den Damen versuchen Tatjana Maria und Jule Niemeier ihren Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen, wo beide im Viertelfinale aufeinander trafen. Das ist allerdings nicht zu erwarten, zu schwach war die Formkurve in diesem Jahr, insbesondere bei Niemeier. Obendrein bekommt sie es in der 1. Runde mit French-Open-Finalistin Karolina Muchova zu tun.

Die Spiele der Deutschen im Überblick

Was ist mit Russen und Belarussen?

Im vergangenen Jahr sorgte das Turnier für Aufsehen, weil es sich gegen die Entscheidung der ATP und der WTA stellte und sich im Alleingang dazu entschied, die Athleten und Athletinnen aus Russland und Belarus im Zuge des Ukraine-Kriegs nicht teilnehmen zu lassen. In diesem Jahr ist das Ganze wieder anders. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der beiden Nationen dürfen teilnehmen. Auch wird es in diesem Jahr folglich wieder um Weltranglisten-Punkte gehen - im letzten Jahr war dies wegen des Ausschlusses nicht der Fall.

Altstars am Werk: Venus Williams und Andy Murray

Sie haben in der Vergangenheit große Erfolge erzielt und sind dieses Jahr in Wimbledon dabei: Andy Murray und Venus Williams. picture alliance (2)

Andy Murray hat seine besten Zeiten hinter sich und musste Verletzungen einiges an Tribut zollen, dennoch will er es noch wissen und auf möglichst hohem Level spielen. "Ob ich einen weiteren Grand Slam gewinne oder die Challengers, ist für mich jetzt der Höhepunkt und ich bin damit einverstanden, weil ich das tue, was ich gerne mache", hatte Murray erst vor kurzem verlauten lassen. Der 36-Jährige konnte sich mit Titelgewinnen bei ATP-Challenger-Turnieren in Surbiton und Nottingham in Form bringen und gilt als Kandidat, um zumindest bis in die zweite Turnierwoche zu gelangen.

Die mittlerweile 43-jährige Venus Williams schlägt erneut an dem Ort auf, wo sie 1997 debütierte und 2000 ihren ersten Grand-Slam-Titel feiern konnte. Im vergangenen Jahr fehlte Williams verletzungsbedingt, nun erhielt die Weltranglisten-674. eine Wildcard des Veranstalters. Für sie ist alleine die Teilnahme allerdings wohl der größte Erfolg.

Wird Wimbledon live im TV übertragen?

Hierzulande gibt es keine Möglichkeit, das Turnier im Free-TV zu verfolgen. Wie in den vergangenen Jahren liegen die Rechte für das gesamte Turnier beim Pay-TV-Sender "Sky".

Wie hoch ist das Preisgeld?

In diesem Jahr werden insgesamt 44,7 Millionen Pfund (ca. 52 Millionen Euro) an Preisgeldern verteilt - so viel wie noch nie zuvor. Bei den Damen und bei den Herren wird jeweils gleich viel ausgeschüttet. Die beiden Sieger bekommen jeweils 2,35 Millionen Pfund (ca. 2,7 Millionen Euro). Die beiden Finalisten bekommen immerhin noch 1,175 Millionen Pfund (ca. 1,37 Millionen Euro). Bereits 2019 bekamen Sieger und Siegerin sowie Finalist und Finalistin genauso viel, dafür wurde aber das Preisgeld in den unteren Runden angehoben. So haben alle, die es bis ins Hauptfeld - sprich die erste Runde - geschafft haben, bereits 55.000 Pfund (ca. 64.000 Euro) sicher.

Neuerungen in diesem Jahr

Eine Veränderung gibt es in diesem Jahr, welche sich jedoch auf das Doppel bezieht. In der Vergangenheit war es auch in der Doppelkonkurrenz bei den Herren üblich, dass die Spiele im Best-of-five-Modus ausgetragen werden. In diesem Jahr wird dort jedoch erstmals im Best-of-three gespielt, es reichen also zwei Gewinnsätze zum Sieg. Im dritten Satz beim Stand von 6:6 gibt es einen Match-Tiebreak bis zehn.