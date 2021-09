Wilson nach vier Interceptions ausgebuht - Mehrere Quarterbacks verletzt

Rookie-Quarterback Zach Wilson erlebte kein schönes Heimdebüt in der NFL. Gleich mehrere Spielmacher-Kollegen mussten den Platz am Sonntag verletzungsbedingt verlassen.

Willkommen bei den New York Jets, Zach Wilson! Der Rookie-Quarterback, im Draft 2021 an Position 2 gewählt, erlebte ein Heimdebüt zum Vergessen. Gleich seine ersten beiden Pässe mündeten in Interceptions, am Ende standen vier Picks in der Statistik des 22-Jährigen (19/33 Pässe, 210 Yards) der im MetLife Stadium von den eigenen Fans ausgebuht wurde. Im AFC-East-Duell mit den New England Patriots unterlagen die Jets klar mit 6:25. Highlight bei den Patriots, deren Rookie-Quarterback Mac Jones einen unauffälligen Auftritt ablieferte, war ein 26-Yard-Touchdownlauf von Damien Harris, den gleich sieben Gegenspieler nicht aufhalten konnten.

Nicht nur Tua scheidet verletzt aus - Debüts für Fields und Mills

Für gleich mehrere Quarterbacks endete der NFL-Sonntag schmerzhaft. Tua Tagovailoa steckte bei der 0:35-Pleite der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills bereits im ersten Viertel einen harten Hit ein und konnte wegen einer Rippenverletzung nicht mehr weitermachen. Immerhin: Eine Röntgenuntersuchung zeigte, dass nichts gebrochen ist.

Bei den Chicago Bears erwischte es derweil Andy Dalton. Seine Verletzung verhalf Rookie-Quarterback Justin Fields kurz vor der Halbzeit zu seinem NFL-Debüt. Bei 20:17-Erfolg gegen die Cincinnati Bengals konnte sich Fields auf eine starke Defense verlassen. Bengals-QB Joe Burrow leistete sich bei drei Pässen in Folge Interceptions. Den daraus resultierenden 3:20-Rückstand konnten die Bengals nicht mehr aufholen.

Tyrod Taylor, Quarterback der Houston Texans, spielte gegen die Cleveland Browns zunächst stark auf, ehe es für ihn nicht mehr weiterging. Rookie-Quarterback David Mills übernahm, die Texans unterlagen 21:31. Auch Baker Mayfield humpelte bei den Browns kurzzeitig vom Feld, kehrte dann aber wieder zurück.

Auswärtssiege für Rams und 49ers - Dämpfer für die Saints

Die Indianapolis Colts lieferten den Los Angeles Rams einen starken Kampf, ehe Spielmacher Carson Wentz in der Schlussphase vom Feld humpelte. Back-Up Jacob Eason warf kurz darauf eine Interception. So war es Rams-Quarterback Matthew Stafford, der sein Team mit zwei späten Drives noch zum 27:24 führte. Ganz stark bei den Rams: Wide Receiver Cooper Kupp mit zwei Touchdowns und 163 Receiving-Yards.

Die Rams stehen bei 2:0 Siegen - genau wie NFC-West-Rivale San Francisco. Die 49ers fuhren bei den Philadelphia Eagles einen harterkämpften 17:11-Erfolg ein. Die Niners-Defense um Nick Bosa (zwei Sacks) machte Eagles-QB Jalen Hurts das Leben schwer.

Auch die Las Vegas Raiders fuhren den zweiten Sieg ein. Quarterback Derek Carr überragte beim 26:17-Erfolg bei den Pittsburgh Steelers mit zwei TD und 382 Passing-Yards. Einen herben Dämpfer mussten die New Orleans Saints hinnehmen, die zum Auftakt noch klar gegen die Green Bay Packers gewonnen hatten. Bei den Carolina Packers (QB Sam Darnold: 305 Yards, 2TD) setzte es ein deutliches 7:26.