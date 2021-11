Wilson beim Doppel-Comeback historisch ausgeschaltet - Mahomes-Show in Las Vegas

Sowohl Russell Wilson als auch Aaron Rodgers feierten am späten Sonntagabend ihr Comeback, auch Cam Newton meldete sich bei den Carolina Panthers zurück - und Patrick Mahomes ist wieder Patrick Mahomes.

Die Green Bay Packers haben ihr erstes Spiel nach der Rückkehr von Aaron Rodgers mit 17:0 gegen die Seattle Seahawks gewonnen. Der zuletzt durch die Impf-Debatte stark in die Kritik gerückte Packers-Quarterback überzeugte einen Tag nach der Entlassung aus der Corona-Isolation zwar nicht und warf keinen Touchdown-Pass, konnte sich aber auf eine überraschend starke Defense verlassen, die das zweite Comeback des Tages ordentlich vermieste: Seahawks-Quarterback Russell Wilson erzielte bei der Rückkehr von einer Fingerverletzung erstmals in seiner gesamten NFL-Karriere mit seiner Offense keinen einzigen Punkt, leistete sich zudem gleich zwei Interceptions in der Endzone.

Zu allem Überfluss wurde auch noch sein Star-Receiver DK Metcalf in der Schlussphase der Partie nach einem Ausraster vom Spiel ausgeschlossen. Auch für die Packers gab es jedoch Wermutstropfen: Sowohl Pass Rusher Rashan Gary als auch Running Back Aaron Jones reihten sich in die ohnehin schon lange Verletztenliste Green Bays ein und werden womöglich länger ausfallen.

"I'm back": Newton braucht bei Panthers-Comeback keine Anlaufzeit

Indes feierte Cam Newton ein gewohnt extravagantes Comeback bei den Carolina Panthers. Der NFL-MVP von 2015 war erst am Donnerstag von seinem Ex-Team verpflichtet worden, ging gegen die Arizona Cardinals zunächst nur als Ersatz hinter P.J. Walker ins Spiel - und hatte trotzdem seine großen Momente: Mit seinem ersten Snap als Wieder-Panther erlief er gleich den ersten Touchdown der Partie, riss sich den Helm vom Kopf und schrie dem Publikum "I'm back" entgegen. Kurz darauf gelang ihm auch noch ein Passing Touchdown - mit seinem ersten Passversuch. Für die Cardinals, die erneut ohne Quarterback Kyler Murray und Receiver DeAndre Hopkins auskommen mussten, stand letztlich eine krachend deutliche 10:34-Niederlage - die erst zweite dieser Saison.

Fünf Touchdown-Pässe: Ist Mahomes wieder der Alte?

Außerdem am späten Samstagabend fuhren die Minnesota Vikings einen dringend benötigten 27:20-Auswärtssieg bei den Los Angeles Chargers ein, die Philadelphia Eagles siegten auch dank zweier Touchdowns von Rookie-Receiver Devonta Smith überraschend deutlich mit 30:13 bei den Denver Broncos.

Im Sunday Night Game zeigte sich Patrick Mahomes mit den Kansas City Chiefs wieder so, wie man ihn eigentlich aus den vergangenen Jahren kennt: Gleich fünf Touchdown-Pässe brachte der Quarterback beim 41:14 gegen defensiv überforderte Las Vegas Raiders an und hievte die Chiefs nach einer - gerade von ihm selbst - äußerst holprigen ersten Saisonhälfte wieder an die Spitze der AFC West.

