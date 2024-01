Wilmots nach Pleite beim FCK: "Heute sieben, acht Spieler nicht auf ihrem Level"

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 kassierte am Freitagabend beim 1:4 auf dem Betzenberg eine bittere Pleite und steckt tief im Tabellenkeller fest. Die Verantwortlichen bei den Königsblauen sprachen anschließend Klartext.

"Wir haben das ABC des Fußballs vergessen", sagte Karel Geraerts bei "Sky" nach der Partie angefressen. "Wir haben von ihnen (den Spielern des 1. FC Kaiserslautern; Anm. d. Red.) eine Lektion erhalten, gerade was die zweiten und dritten Bälle betrifft. Wenn man die letzte Leidenschaft nicht zeigt, ist es schwierig zu gewinnen, gerade auswärts", so der belgische Coach weiter.

Angesichts einiger Abwehrschwächen der schlechtesten Defensive der 2. Liga (schon 41 Gegentore) fügte der 42-Jährige an: "Für das 1:2 von Ache habe ich keine Erklärung. Wir müssen da bereit und präsent sein. Wir hatten vorher schon angesprochen, wie es auswärts vor der großen Kulisse hier wird."

Wilmots: "Eine schwere Zeit für ganz Schalke"

Auch Sportdirektor Marc Wilmots war nach der Leistung seines Teams auf dem Betzenberg negativ überrascht: "Gegen Hamburg fand ich es noch vernünftig, aber heute waren sieben, acht Spieler schlicht nicht auf ihrem Level", stellte der ehemalige Schalker Spieler fest. Dabei hatte nicht nur Wilmots in dem Ausgleichstreffer von Rückkehrer und Neuzugang Darko Churlinov einen Hoffnungsschimmer gesehen. "Nach der Pause nach dem Tor von Darko habe ich kurz gedacht, dass wir da sind", meinte der 54-Jährige.

Eine Erklärung für die maue erste Hälfte und den Einbruch nach einer kurzen guten Phase anfangs der zweiten Phase hatte aber auch er nicht. "Vielleicht sind es Kopfprobleme, Angst. Jetzt ist auf jeden Fall eine schwere Zeit für Schalke 04. Es ist sind zwar noch viele Spiele, aber wir sind mitten im Abstiegskampf." Nun gelte es den "Kopf frei" zu bekommen und "die volle Konzentration auf Braunschweig" zu legen. Denn der BTSV ist am kommenden Samstag (13 Uhr) im nächsten Kellerduell Gegner in der eigenen Arena.

Bezüglich des aktuellen Kaders gibt sich Wilmots keinen Illusionen hin. "Es ist natürlich einfach für mich zu sagen, dass ich den Kader nicht gebaut habe. Aber wir müssen Vertrauen haben und alles andere vergessen. Wir haben wenig Geld, haben nicht so viele Möglichkeiten, also müssen wir es mit diesem Kader schaffen, und das werden wir auch machen." Von Coach Geraerts indes hat er bis dato "einen wirklich einen guten Eindruck", so Wilmots. Aber es gebe eben "Spiele, in denen es keine Erklärung gibt".

Karaman: "Müssen uns jetzt den Arsch aufreißen"

Hart ins Gericht mit der Vorstellung von sich und seinem Team ging auch Offensivspieler Kenan Karaman, der Schalkes einziges Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Churlinov mit einem Traumpass eingeleitet, allerdings auch selbst ein paar Chancen liegen gelassen hatte. "In den Zweikämpfen waren wir nicht da. Lautern war viel griffiger, wir kommen immer zu spät."

Auch für die Anhänger der Königsblauen, die in der zweiten Halbzeit nach den drei Gegentoren ihre Unterstützung eingestellt hatten, zeigte Karaman - ähnlich wie auch Geraerts und Wilmots - "absolutes Verständnis. Sie reisen fünf, sechs Stunden an und wir liefern dann so einen Dreck ab."

Geraerts fordert nun von seinen Spielern vor dem wichtigen Braunschweig-Spiel: "Wir müssen auf dem Boden der Tatsachen ankommen und sehen, wo wir stehen. Und dann lernen, dafür zu fighten, was wir erreichen wollen." Und Karaman ergänzte martialisch: "Wir müssen uns jetzt den Arsch aufreißen."