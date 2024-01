Wilmots: "Könnte sein, dass nichts passiert"

Schalkes neuer Sportdirektor Marc Wilmots hat bereits an seinem ersten Tag im Trainingslager an der Algarve über viele Themen gesprochen und unter anderem erklärt, worauf es ihm ankommt, was er über sich als vermeintlicher Schattentrainer von Karel Geraerts denkt und wie seine Pläne sind, auch auf dem Transfermarkt.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Der erste Tag im Trainingslager liegt nun hinter Marc Wilmots - und Schalkes neuer Sportdirektor hat bereits eine Menge Eindrücke gesammelt. Um 9.54 Uhr kam der Belgier am Freitag in Begleitung des Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann am Mannschaftshotel in Albufeira an, Teammanager Mario Grevelhörster begrüßte beide lächelnd per Handschlag und mit warmen Worten.

Nur wenige Minuten später erschienen Wilmots und Tillmann auf dem hoteleigenen Trainingsplatz. Gemeinsam mit André Hechelmann, der ab sofort "Technischer Direktor" ist, schaute sich das künftige Entscheider-Trio aufmerksam die Einheit an, im Anschluss kam es zum ersten längeren Zusammentreffen zwischen Wilmots und Trainer Karel Geraerts. Beide kannten sich bis dahin nur sehr flüchtig. Wilmots, der Geraerts höflich zu dessen 42. Geburtstag gratulierte, sagt über seinen Landsmann: "Karel hat Persönlichkeit und ist geradeheraus."

Wilmots kein "Schattentrainer"

Dass Wilmots aufgrund seiner erfahrungsreichen Vergangenheit als Trainer ein vermeintlicher "Schattentrainer" von Geraerts sein könnte und sofort als Nachfolger ins Gespräch gebracht werden würde, wenn auf Schalke mal wieder eine Diskussion um den Chefcoach entbrennt, glaubt der 54-Jährige nicht. "Er muss sich keine Sorgen machen", betonte Wilmots gleich am Tag seiner Ankunft. "Ich will Stabilität und bin jetzt für drei Jahre Sportdirektor."

In dieser Zeit will Schalkes Eurofighter dem Verein zum Wiederaufstieg verhelfen. Nach der bescheidenen Hinrunde müssen die Königsblauen aktuell stark von einem weiteren Jahr in der 2. Liga ausgehen - im Sommer wird Wilmots dann einen Kader zusammenbauen müssen, an dem es mit Blick auf die Bundesliga-Rückkehr keine großen Zweifel mehr geben darf.

Wir schauen, was finanziell möglich ist. Wenn nichts geht, ist das kein Problem. Marc Wilmots

Im Grunde muss Wilmots bereits ab sofort mit der Zusammenstellung eines solchen Kaders beginnen - er hat seine Arbeit beim aktuellen Zweitliga-Abstiegskandidaten schließlich mitten in der Wintertransferphase aufgenommen. Die Finanznöte seines Arbeitsgebers bekommt Wilmots aber sofort zu spüren. Er schließt nicht aus, dass Schalke 04 für die Rückrunde auf Zugänge verzichten muss: "Wir schauen, was finanziell möglich ist. Wenn nichts geht, ist das kein Problem. Dann machen wir mit dem Kader weiter, den wir haben." Wilmots ergänzt: "Es könnte sein, dass nichts passiert."

Das würde sich Geraerts freilich anders wünschen, zumal ihm eine Spielweise vorschwebt, welche die Besetzung des derzeitigen Kaders im Moment nicht im Stande ist zu leisten. Andererseits hat der Trainer bewiesen, dass er sich gut auf die Gegebenheiten einstellen kann: Schalke 04 hat sich zum Ende der Hinrunde gefangen, holte sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Schalke 04 hofft insgeheim darauf, doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können, Wilmots und Co. wollen aber jetzt nicht auf Teufel komm raus alles auf diese Karte setzen.

Wolmots wohl der Entscheider im sportlichen Bereich

Tatkräftige Unterstützung beim Großprojekt Kaderbau erhält Wilmots von seinem direkten Vorgänger Hechelmann. Auf dem Papier befinden sich beide Direktoren zwar auf einer Ebene, in der Praxis gewinnt man jedoch schnell den Eindruck, dass nach internen Abwägungen und Auseinandersetzungen hinsichtlich sportlicher Fragen nur einer entscheidet: Wilmots.

Wie geht es nun im Trainingslager für Wilmots weiter? Am Samstag stehen eine Reihe von Gesprächen mit Mitarbeitern vor Ort an - auch mit Gerald Asamoah, dessen Zukunft bei den Königsblauen ungewiss ist. Schalke 04 hat noch keinen Plan, wie es für den Leiter der Lizenzspielerabteilung ab Sommer (Vertragsende) weitergehen könnte. Man bemüht sich um eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung, ein hohes Maß an offener Kommunikation und Sensibilität ist gefragt. Vorstandsvorsitzender Tillmann betonte am Freitag: "Gerald Asamoah ist nicht irgendwer auf Schalke."