Williams verlässt Würzburg Richtung Israel

Die Würzburg Baskets haben ihren Flügelspieler Xeyrius Williams verabschiedet. Er wechselt nach Israel.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 25-jährige US-Amerikaner auf eigenen Wunsch zu Hapoel Haifa nach Israel. Williams, der am Montagabend beim 76:79 gegen Alba Berlin noch für die Mainfranken aktiv war, war im vergangenen Sommer von Aris Thessaloniki aus Griechenland nach Unterfranken gewechselt. In seinen 16 Bundesligaspielen für die Würzburger stand er jeweils in der Startformation. Er kam durchschnittlich auf 9,6 Punkte und 4,2 Rebounds pro Partie.

"Xeyrius hatte anscheinend ein gut dotiertes Angebot vorliegen und hat uns gebeten, ihm die Freigabe zu erteilen. Das haben wir nach reiflicher Überlegung auch getan. Wir erhalten von seinem neuen Klub eine Ablöse", erklärte Geschäftsführer Steffen Liebler. Die Würzburger haben auf Williams' Position noch Klub-Legende Felix Hoffmann und Collin Welp. Sie suchen jetzt "in Ruhe" eine Verstärkung für die zweite Saisonhälfte.

Die Baskets sind nach der knappen Niederlage gegen Berlin mit ausgeglichener Bilanz (8/8) aktuell Tabellenachter in der BBL-Tabelle.