Williams kommt in neuem Look daher

Traditionsrennstall Williams zeigte am heutigen Montag die neue Lackierung des FW45. Der Erdölkonzern Gulf ist einer der neuen Sponsoren.

Den neuen Boliden zeigte Williams noch nicht, dafür aber die neue Lackierung.

Und der Traditionsrennstall präsentierte neue Sponsoren. Der Erdölkonzern Gulf, der bis 2022 bei Partner von McLaren war, ist ab diesem Jahr Williams-Sponsor. Stephens, Michelob Ultra und Purestream gehören ebenfalls zum Sponsoren-Pool der Briten.

Wer sich beim neuen Williams-Design eine grundlegende Überarbeitung der Farbgebung zugunsten von Gulf erwartet hatte, wurde enttäuscht. Tonangebend bleibt auf dem FW45 das aus dem Vorjahr bekannte Williams-Blau.

Shakedown des FW45 am 13. Februar in Silverstone

Das echte Auto wird in genau einer Woche zum ersten Mal auf die Strecke gehen. Williams hat einen Shakedown des FW45 für den 13. Februar in Silverstone angekündigt.

Sargeant ersetzt Latifi

Die Williams-Stammpiloten für 2023 sind der Thailänder Alexander Albon und Logan Sargeant. Der US-Amerikaner ersetzt Nicholas Latifi.

In der vergangenen Saison belegte Williams mit nur acht Punkten den letzten Platz in der Konstrukteurs-Wertung. Jost Capito räumte nach der schwachen Saison seinen Teamchef-Posten bei Williams, gleichzeitig wurde auch Technikchef Francois-Xavier Demaison entlassen. Der bisherige Mercedes-Strategiechef James Vowles tritt die Nachfolge Capitos an, war auf Demaison folgt, steht bis dato noch nicht fest.

Neun Konstrukteurs-WM-Titel

Williams ist nach der Scuderia Ferrari mit neun Konstrukteurs-Titeln das zweiterfolgreichste Formel-1-Team. Der letzte WM-Titel datiert aber von 1997. Damals holte der Kanadier Jacques Villeneuve auch den letzten von sieben Fahrer-WM-Titel für Williams.

Die neue Formel-1-Saison, die 23 Rennen umfassen wird, startet am 5. März mit dem Grand Prix von Bahrain in Manama-Sakhir. Saisonfinale ist am 26. November in Abu Dhabi.