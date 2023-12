Willenbrink wird für Lohne stürmen

Der TuS Blau-Weiß Lohne hat sich mit Benjamin Willenbrink verstärkt. Der 21-jährige Stürmer kommt vom Landesligisten Grün-Weiss Mühlen, für den er in der aktuellen Saison bislang zwölf Tore in 16 Einsätzen erzielt hat. Willenbrink fühle sich sehr geehrt, bei seinem Jugendverein diese Chance zu erhalten. Lohnes Sportlicher Leiter Luca Scheibel sagt in einer Meldung: "Es ist der richtige Weg für uns, immer wieder auf talentierte Spieler aus der Region zu achten und zu versuchen, diese in unseren Kader zu integrieren. Diese Regionalität macht unsere Mannschaft und unseren Verein aus."