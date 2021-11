Willems: "Es macht keinen Sinn"

Mit Eintracht Frankfurt reisen am Sonntag gute Bekannte an von Jetro Willems. Aber auch bittere Erinnerungen kommen hoch.

Seinen Kapitän in Fürth kannte Jetro Willems schon länger als der Niederländer in Fürth anheuerte. "Ich habe mit Branimir Hrgota schon in Frankfurt zusammengespielt", erinnert sich der Linksverteidiger, der bis diesen Sommer insgesamt vier Jahre bei der Eintracht unter Vertrag stand. Mit Höhen und Tiefen.

Nach 23 Einsätzen und dem Pokalsieg unter Coach Niko Kovac im ersten Jahr folgte unter Trainer Adi Hütter ein zweites, in dem der Linksverteidiger immer weniger und meist nur noch von der Bank zum Einsatz kam. Also ließ sich Willems im Sommer 2019 an Newcastle in die Premier League ausleihen. In England lief es wieder deutlich besser für den früheren Nationalspieler der Niederlande, ehe ihn im Januar 2020 ein Kreuzbandriss weit zurückwarf und das Abenteuer auf der Insel jäh beendete.

"Ich wäre dumm, wenn ich jetzt über Hütter sprechen würde"

Zurück in Frankfurt rang Willems um sein zügiges Comeback. Schon im Oktober sei er wieder fit gewesen, doch erst in diesem Januar tauchte er wieder im Frankfurter Spieltagskader auf. Insgesamt sogar 13-mal in der vergangenen Rückrunde, doch Hütter gönnte Willems keine einzige Spielminute mehr. Im Juni lief sein Vertrag bei der Eintracht aus.

"Jeder weiß: Wenn du nicht fit genug bist, dann sitzt du auch nicht auf der Bank", betonte Willems bei seinem Antritt in Fürth noch. Über Ex-Coach Hütter, der mittlerweile in Gladbach ist, wollte er lieber nicht sprechen. "Es wäre ein bisschen dumm, wenn ich jetzt über ihn sprechen würde. Ich bin jetzt in Fürth, er ist mittlerweile auch in einem anderen Verein, deswegen macht es keinen Sinn, über die Vergangenheit zu reden." Abgehakt. Vielmehr freue er sich auf die Duelle mit beiden Klubs, Frankfurt wie Gladbach. "Es wird keine Revanche, so denke ich nicht", versichert Willems, "ich freue mich einfach darauf, gegen die früheren Kollegen zu spielen."

Und mit dem Aufsteiger weiter tapfer um den ersten Saisonsieg zu kämpfen. Schwer genug angesichts der unerfreulichen Rahmenbedingungen, mit denen die personell extrem angeschlagene Spielvereinigung derzeit zurechtkommen muss. Auch wenn Willems noch nicht an einstige Topleistungen anknüpfen konnte, stand der 27-Jährige schon sieben Mal in der Fürther Startelf und ist jetzt, da um ihn herum die Kollegen durch Verletzungen und Corona-Infektionen wegbrechen, erst recht eine wichtige Konstante für Trainer Stefan Leitl. "Ich will wieder regelmäßig spielen und wieder mein altes Niveau erreichen", so startete Willems, der bis 2023 unterschrieben hat, das Kapitel Fürth, "ich will allen zeigen, dass ich wieder da bin und zurück bin." Gerade Eintracht Frankfurt.