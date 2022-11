Wille, Stabilität, Präsenz: SVWW verlängert mit Jacobsen

Der SV Wehen Wiesbaden hat in Meppen zurück in die Erfolgsspur gefunden, auch personell gibt es gute Nachrichten: Bjarke Jacobsen bleibt über die laufende Saison hinaus.

Mit dem 3:0 beim SV Meppen hat Wiesbaden das kurze Zwischentief mit zwei Niederlagen beendet, die Hessen haben nun am Dienstag Dynamo Dresden (19 Uhr, LIVE! bei kicker) vor der Brust. Zuvor hat der SVWW aber noch eine Personalie geklärt: Bjarke Jacobsen hat seinen Vertrag beim Drittligisten vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert, wie der Verein am Montag mitteilte.

"Ich freue mich, dass wir den Vertrag von Bjarke verlängern konnten", meinte Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW. "Die Verlängerung hat er sich mit seinen konstanten Leistungen seit seinem Wechsel zu uns verdient. Er hat von Anfang an den Willen gezeigt, sich weiterzuentwickeln und sich in unsere Mannschaft zu integrieren, und hat sich für uns als ein sehr wichtiger Spieler im Mittelfeld präsentiert."

Jacobsen hat seit seinem Wechsel im Sommer 2021 vom dänischen Erstligisten AC Horsens bislang 46 Pflichtspiele absolviert, in der laufenden Saison kam er zehnmal für die Rot-Schwarzen in der 3. Liga zum Einsatz. "Er bringt uns Stabilität und Präsenz im Mittelfeld und hat auch die Fähigkeit, das Spiel im Ballbesitz zu kontrollieren, was sehr wichtig für unser Spiel ist", lobt Fernie den 29-Jährigen.

"Es passt hier einfach alles für mich"

Der zeigt sich "sehr froh über meine Vertragsverlängerung. Ich fühle mich beim SVWW wirklich wohl und es passt hier einfach alles für mich. Mein Weg hier ist noch nicht zu Ende, denn gemeinsam haben wir noch einiges vor." Zunächst die Partie am Dienstagabend gegen Dynamo.