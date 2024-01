"Will nur noch schlafen gehen": Medvedev gewinnt Marathon-Match

Der Russe Daniil Medvedev muss fünf Sätze spielen, um in die dritte Runde der Australian Open weiterzukommen. Sein Sieg ist in mehrerer Hinsicht besonders.

Mitten in der Nacht von Melbourne hat der russische Weltranglisten-Dritte Daniil Medvedev sein Zweitrunden-Match bei den Australian Open doch noch gedreht und in einer Marathonpartie sein Weiterkommen perfekt gemacht. Sein 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 gegen den Finnen Emil Ruusuvuori stand erst um 3.39 Uhr in der australischen Nacht zum Freitag fest. Zum dritten Mal in seiner Karriere gewann Medvedev ein Match noch nach einem 0:2-Satzrückstand.

"Ich will nur noch schlafen gehen. Das ist alles", sagte Medvedev (27) beim Siegerinterview auf dem Platz. 4:23 Stunden hatte die Partie in der Rod-Laver-Arena gedauert.

Die späten Nacht-Sessions hatten im Tennis in der Vergangenheit für Kritik gesorgt. Auch deswegen hatten die Australian Open diesmal erstmals an einem Sonntag begonnen, der Spielplan sollte so entzerrt werden.

Die Tour-Organisationen ATP und WTA beschlossen kürzlich eine Reform, die künftig zu späte Night-Sessions verhindern soll. Demnach sollen nach 23 Uhr keine Matches mehr beginnen. Für die Grand-Slam-Turniere gelten diese Regeln aber nicht.