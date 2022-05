"Will nächste Saison spielen": Ribery hat mit 39 nicht genug

Franck Ribery (39) hat mit US Salernitana gerade erst auf kuriose Weise die Klasse gehalten. Und der Flügelspieler hat trotz seines hohen Fußballeralters noch nicht genug, er will weiter in der Serie A spielen.

23 Spiele, doch nur elf von Beginn an, kein Tor, aber ein Platzverweis: Die Saison von Franck Ribery in der Hafenstadt Salerno liest sich alles andere als gut. Der Franzose sieht das wohl ähnlich - trotz seines hohen Fußballeralters will er "auch in der nächsten Saison spielen", sagte Salernitanas Sportdirektor Walter Sabatini der Tageszeitung "La Repubblica".

Der Vertrag verlängert sich automatisch

Er wird dies auch dürfen, von einer "automatischen Vertragsverlängerung" ist die Rede. Ribery, der in seiner langen Zeit als Bayern-Profi etliche Titel sammelte, will sich am Ende seiner Karriere also als Retter im Abstiegskampf beweisen. Nicht zwingend seinetwegen, aber dennoch gelang US Salernitana am letzten Spieltag der Serie A trotz einer 0:4-Niederlage gegen Udinese Calcio der Klassenerhalt, als Aufsteiger reichte es am Ende zu Platz 17.

Mindestens diesen Rang wird US Salernitana auch kommende Saison erreichen wollen. Offensivmann Ribery ist dafür eingeplant, auch mit 40 Jahren könnte er noch in der Serie A spielen.

Dass dies funktioniert, bewies jüngst ein gewisser Zlatan Ibrahimovic, der mit der AC Mailand gar Meister wurde - offenbar ohne Kreuzband. Ribery, der zwischen 2019 und 2021 insgesamt 50-mal für die AC Florenz auflief (fünf Tore), hat das Fußballspielen durchaus noch nicht verlernt. Das wird der Franzose allen beweisen wollen.