"Will mir die Augen auskratzen": 'BeneCR7's unglaubliche Aufholjagd wird nicht gekrönt

Die letzten 16 Tickets zum VBL Grand Final sind vergeben. In der K.-o.-Runde der Open Play-offs warteten gewohnt hochkarätige Duelle, aber es mussten sich auch einige prominente Namen verabschieden.

Es wird heiß im Mai. Wie jedes Jahr geht es in den europäischen Topligen auf die letzten Meter, die Titelentscheidungen rücken näher. So auch in der Virtual Bundesliga (VBL). Nachdem RB Leipzig in der Club Championship den Team-Titel verteidigen konnte, steht nur das Grand Final der Einzelmeisterschaft noch aus. Am Wochenende kämpften einige der besten eSportler Deutschlands bei den Play-offs um die letzten Slots für das große Offline-Event im Juni.

Hochkarätiges Feld fordert früh Tribut

Im Teilnehmerfeld: eChampions-League-Finalrunden-Teilnehmer Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk, die letztjährigen WM-Teilnehmer Koray 'KKoray' Kücükgünar und Benedikt 'BeneCR7' Bauer sowie Titelverteidiger Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen - um nur einige zu nennen. Bereits in der Swiss Round war mit Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad zudem ein etablierter Name ausgeschieden, der in den letzten Jahren Stammgast beim Grand Final gewesen ist.

Entsprechend hoch war die Leistungsdichte der 64 Qualifikanten am Sonntag, an dem sich im Winner Bracket acht Akteure keine Blöße gaben und durch drei Siege souverän ins Grand Final einzogen. Darunter der Paderborner Jonas 'Jonny' Wirth, Sandhausens Shooting Star David 'Dave' Queck und Leverkusens Furkan 'Furky' Kayacik.

Länger war der Weg derweil für den eCL-Finalisten 'HSV_Daniel7'. Dieser musste nach einer Erstrunden-Niederlage den gesamten Weg durch das Loser Bracket gehen. Dort zunächst souverän die erste Hürde genommen, machte der Hamburger es dreimal richtig eng.

Gladbachs Yannick 'jeffryy95' Reiners und Werders Max 'Diviners' Gröne jeweils knapp geschlagen, wartete Justin 'milkalove' Springer auf Dwelk. Erneut musste 'HSV_Daniel7' dabei zittern, setzte sich aber hauchzart durch. "Weiß nicht wie, aber bin wieder beim Grand Final dabei", twitterte die HSV-Hoffnung anschließend.

WM-Kollegen im direkten Duell

Weniger glücklich verlief der entscheidende Teil der Play-offs für 'Kkoray' und 'BeneCR7'. Letztes Jahr noch gemeinsam im Trikot des VfL Bochum zum FIFAe World Cup nach Kopenhagen gereist, standen sich die beiden im Halbfinale des Loser Bracket gegenüber. NEO-Profi Bauer hatte dabei das bessere Ende, mit 3:2 und 2:2 setzte er sich um Haaresbreite durch - sehr zum Leidwesen von Kücükgünar: "Kein Grand Final für mich. Muss mich lange davon erholen, bin mental am Ende. Tut mir leid an alle, die ich enttäuscht habe. Sprachlos."

Für 'BeneCR7' sah es derweil zunächst so aus, als ob er einen unglaublichen Run würde krönen können: Mit zwei Niederlagen in die Swiss Round gestartet, war Bauer auch in der K.-o.-Phase eigentlich schon halb ausgeschieden. Doch ein 0:4-Hinspielergebnis in der ersten Runde des Loser Bracket glich der für Bochum antretende Profi in einem sensationellen Rückspiel durch ein 5:1 aus, ehe er das Elfmeterschießen mit 4:2 für sich entschied.

Das entscheidende Tor... ich will mir die Augen auskratzen. Benedikt 'BeneCR7' Bauer

Trotz des Momentums musste sich der letztjährige WM-Fahrer aber im Decider gegen 'Marc_ldw23' geschlagen geben - durch ein denkbar bitteres Gegentor im Rückspiel, vor dem Bauer das Leder eigentlich drei Mal gesichert hatte und vom Spiel nicht unbedingt mit Glück beschenkt worden war. Entsprechend enttäuscht reagierte er auf Twitter: "Das entscheidende Tor... ich will mir die Augen auskratzen."

Ähnlich deutliche Worte fand der Kölner Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos, nachdem er von 'milkalove' trotz 2:0-Hinspiel-Führung aus dem Winner Bracket geworfen worden und dort direkt knapp gegen 'Diviners' ausgeschieden war. "Immer dasselbe: Man spielt ne super Swiss Round und bekommt trotzdem ein schwierigeres Bracket als Leute mit 3-2 (drei zu zwei Siegen, Anm. d. Red.)", monierte er fehlendes Glück bei seinen Paarungen, ehe er technische Probleme ansprach: "Dann wird man noch beraubt in einem Spiel, weil der Spieler freezed."

Wildcard-Gewinner bringt den Titelverteidiger ins Wanken

Bliebe noch der Titelverteidiger Neuhausen, der ebenfalls ins Loser Bracket musste. Dort schlug er den Bremer Eleftherios 'Lefti' Ilias und Georgios 'PGeorge7' Papatolis von Mainz 05 - bevor im Decider beinahe ein No-Name zum Stolperstein wurde. 'SVMtamp_bhv', Wildcard-Gewinner aus der Hoffenheim-Community, brachte Neuhausen an den Rand des Ausscheidens.

Nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel glich der Sinsheimer im Rückspiel aus und zwang den amtierenden deutschen Meister nicht nur über die vollen 120 Ingame-Minuten, sondern sogar bis in das Elfmeterschießen. Dort behielt 'DullenMIKE' jedoch die Nerven und hatte das bessere Ende für sich. "Qualifiziert für das VBL Grand Final Anfang Juni", kommentierte er trocken und ordnete die erfolgreichen Play-offs als ersten Schritt auf dem Weg zur Titelverteidigung ein.

Der nächste zur Schale wartet Mitte Juni auf Neuhausen und alle Herausforderer. Am 10. und 11. Juni findet das Grand Final der Virtual Bundesliga statt.