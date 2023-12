Will ManUnited Guirassy im Januar?

Dass Serhou Guirassy im Winter zum Schnäppchenpreis zu haben ist, wissen auch die Premier-League-Klubs. Kommt sogar Manchester United auf den VfB Stuttgart zu?

Was seine Torquote angeht, ist Serhou Guirassy in dieser Saison in anderen Sphären unterwegs als in der bereits starken vergangenen. Und das lässt sich auch an den Klubs ablesen, die inzwischen - angeblich - ein Auge auf den Torjäger des VfB Stuttgart geworfen haben.

War im Sommer noch der FC Fulham hinter ihm her, den Guirassy schließlich abblitzen ließ, gibt es inzwischen Gerüchte um Mitglieder der Premier-League-Spitzengruppe. Wie der "Guardian" berichtet, bekundet nicht nur Newcastle United Interesse an einer Verpflichtung, sondern auch Rekordmeister Manchester United, der in seiner Klubgeschichte noch nie einen VfB-Spieler unter Vertrag genommen hat.

Angeblich soll Guirassy Höjlund herausfordern

Dem Bericht zufolge haben die Red Devils bereits Kontakt zu Guirassys Berater aufgenommen. Demnach würde Trainer Erik ten Hag mit dem 27-Jährigen gerne die Konkurrenz für Angreifer Rasmus Höjlund erhöhen, und zwar bereits im Winter. Dann ist Guirassy per Ausstiegsklausel für weniger als 20 Millionen Euro Ablöse zu haben; eine Summe, die deutlich unter seinem explodierten Marktwert liegt.

"Jeder weiß, dass die Premier League eine der stärksten Ligen der Welt ist", hatte Guirassy unlängst in einem "Guardian"-Interview gesagt, sich aber auch offen für andere Ligen gezeigt - ebenso wie für einen Verbleib beim VfB, bei dem er sein hohes Standing sichtlich genießt. Die Stuttgarter Verantwortlichen sehen sich deshalb bei weitem nicht chancenlos, ihren 15-Tore-Angreifer zumindest bis zum Sommer zu halten.

"Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die in unserer Hand liegen, damit er bleibt", betonte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth diese Woche im kicker-Interview. "Wir sind überzeugt, dass er bleiben möchte. Aber wir kennen auch die Mechanismen des Marktes."

Und diese Mechanismen sagen auch: Das ManUnited-Gerücht wird kaum das letzte bleiben, bevor das Winter-Transferfenster Ende Januar schließt. Weil Guirassy dann mit Guinea auch noch beim Afrika-Cup gefordert ist, steht ihm ein turbulenter Start ins neue Jahr bevor.