Will: "Es muss eine absolute Leistungssteigerung her"

Dynamo Dresden hat zuletzt beim 1:1 in Bayreuth die eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Nach einer harten und klaren Analyse soll nun gegen Osnabrück eine Steigerung gezeigt werden.

Die aktuelle Gefühlslage der Dresdner einzuordnen, ist schwierig. Nach zehn Spieltagen liegt der Topfavorit auf den Aufstieg sechs Zähler hinter Spitzenreiter 1860 München. Auf Elversberg sind es fünf, zum Relegationsrang fehlt nur ein Zähler. Gewiss hatten sich die Verantwortlichen um Trainer Markus Anfang ein besseres Abschneiden gewünscht, auch der Auftritt in Bayreuth (1:1) war einer mit Luft nach oben. Und wurde daher im Nachgang in seine Einzelteile zerlegt.

"Die Bayreuth-Analyse war sehr klar und auch recht hart. Wir mussten die Fehler aufzeigen", sagte Anfang am Freitag und war mit der Reaktion auf dem Trainingsplatz einverstanden. Was auch nötig war, denn: "Wir waren absolut nicht zufrieden mit dem Gezeigten in Bayreuth."

Das Ziel Wiederaufstieg ist weiterhin keineswegs unrealistisch. Die Qualität und Quantität des Kaders lassen auch nichts anderes zu. Und genau darin liegt die größte Schwäche der Sachsen begründet. Denn die Erwartungshaltung ist groß, spielerisch kann sie die Anfang-Elf noch nicht erfüllen. Der große Umbruch nach dem Abstieg, viele junge Spieler und dadurch fehlende Automatismen - all das sind Gründe für die fehlende Souveränität.

"Man hat in Bayreuth gesehen, dass der Gegner in den Zweikämpfen präsenter war und den Sieg mehr wollte", gestand Paul Will auf der verschobenen Spieltags-PK. Will weiter: "Wenn dir Bayreuth so den Schneid abkauft, muss sich etwas tun, das ist klar." Eine fast schon logische Erkenntnis aus der "nicht so angenehmen", aber notwendigen Analyse, so der Mittelfeldspieler: "Es muss eine absolute Leistungssteigerung her. Die Steigerung der Intensität in dieser Trainingswoche war deutlich."

Punktuelle Verstärkungen denkbar

Bis zur langen Winterpause wollen die Sachsen ihre Ausgangsposition verbessern, dann sollen Anfangs Ideen besser verinnerlicht werden. Zudem sind punktuelle Verstärkungen denkbar. Die Verantwortlichen wissen selbst, dass sich der Verein in einem Prozess befindet - der auch eine Hinserie ohne Aufstiegsplatz am Ende zulassen würde. Zu groß sollte der Abstand dennoch nicht werden.

Nächste Hürde für die SGD ist am Samstag der sich im Aufwind befindliche VfL Osnabrück (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker). Mittelfeldspieler Niclas Hauptmann wird dann immer noch fehlen. Anfang: "Der Fuß bereitet ihm immer noch Probleme. Es entwickelt sich in die richtige Richtung, braucht aber auch noch Zeit."