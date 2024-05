Will der MSV Stoppelkamp zurückholen?

Laut einer Meldung von "Reviersport" strebt der akut abstiegsbedrohte Drittligist MSV Duisburg wohl eine Rückholaktion an: Moritz Stoppelkamp, der vergangenen Sommer zum Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen gewechselt war, soll zu den Zebras zurückkehren, für die er zwischen 2017 und 2023 gespielt hatte. Für RWO hat der 37-Jährige 13 Tore in 31 Spielen erzielt. Oberhausen will Mittelfeld-Stratege und Fernschuss-Spezialist Stoppelkamp nicht einfach so ziehen lassen: "Moritz fühlt sich pudelwohl und hat schon angedeutet, dass er bleiben möchte. Wir sehen ihn als absoluten Eckpfeiler in unserem zukünftigen Team an", wird Sportchef Dennis Lichtenwimmer zitiert.