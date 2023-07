"Will an meine Torquote anknüpfen": Augsburg holt auch Tietz aus Darmstadt

Mit Phillip Tietz hat der FC Augsburg seinen sechsten Sommerneuzugang offiziell gemacht - den zweiten vom SV Darmstadt. Eine Frage steht aber weiter im Raum.

Wenn der SV Darmstadt 98 Anfang Oktober im Rahmen des siebten Spieltags beim FC Augsburg antritt, kommt es zum doppelten Wiedersehen: Nach Patric Pfeiffer hat nun auch Phillip Tietz den Bundesliga-Aufsteiger in Richtung FCA verlassen. Wie die Fuggerstädter am Mittwochnachmittag kommunizierten, hat der Darmstädter Topscorer der vergangenen Saison bei ihnen einen Vertrag bis 30. Juni 2027 unterschrieben.

Während Pfeiffer ablösefrei nach Augsburg wechselte, erhalten die Darmstädter für Tietz eine Entschädigung von etwas mehr als zwei Millionen Euro. "Da das Angebot des FC Augsburg unseren Vorstellungen entsprochen hat, haben wir seinem Wechselwunsch zugestimmt", gibt Darmstadt Sportchef Carsten Wehlmann offen zu. Der 26 Jahre alte Angreifer, der am Samstag im ersten Testspiel der Lilien beim 10:0 gegen die TSG Bad König noch einen Doppelpack erzielt hatte, hatte seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollen.

"Ich freue mich riesig darauf, das Trikot des FC Augsburg tragen zu dürfen", wird Tietz auf der FCA-Website zitiert: "Die Bundesliga war schon immer mein großes Ziel und ich werde hart dafür arbeiten, um mich Woche für Woche auf dem allerhöchsten Niveau beweisen zu dürfen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich in jedem Spiel Vollgas gebe und keinen Zweikampf scheue. Gleichzeitig will ich auch an meine Torquote aus dem letzten Jahr anknüpfen und dabei helfen, dass wir unsere Saisonziele erreichen."

Tietz war 2021/22 noch stärker als 2022/23

Mit zwölf Toren und fünf Assists in 34 Einsätzen (kicker-Notenschnitt 3,10) war Tietz in der Aufstiegssaison sowohl Toptorjäger als auch Topscorer der Darmstädter. 2021/22, als die Lilien Vierter wurden, hatte er in diesen Kategorien sogar noch besser abgeschnitten: 15 Treffer, neun Vorlagen, Notenschnitt 3,03. Es war seine erste Spielzeit im Trikot des SVD, der ihn ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden verpflichtet hatte. "Ich bedanke mich für zwei wundervolle und emotionale Jahre in Darmstadt, an die ich mich mein Leben lang zurückerinnern werde", erklärt Tietz in einer Pressemitteilung der Lilien: "Nicht nur wegen unserer Leistungen auf dem Feld, sondern auch wegen des starken Zusammenhalts innerhalb des Vereins und mit den Fans."

Nun wird er sein Bundesliga-Debüt für den FCA geben, der die Optionen in seiner Offensive erweitert: Zu Dion Beljo, Irvin Cardona, Ermedin Demirovic und dem wechselwilligen Leihrückkehrer Maurice Malone war bereits Sven Michel von Union Berlin neu hinzugestoßen. Und Mergim Berisha ist ja auch noch da: Weiterhin steht die Frage unbeantwortet im Raum, ob der neunmalige Torschütze der Vorsaison bleibt oder nicht.

"Mit Phillip Tietz haben wir einen körperlich robusten Stürmer, der für Darmstadt nicht nur viele Tore geschossen hat, sondern auch mit Leidenschaft, Einsatz und Willen vorangegangen ist, für uns gewonnen", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA: "Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend in unsere junge Mannschaft."

Tietz ist nach Pfeiffer, Michel, Torwart Finn Dahmen (1. FSV Mainz 05) und den Mittelfeldspielern Tim Breithaupt (Karlsruher SC) und Masaya Okugawa (Arminia Bielefeld) bereits der sechste Augsburger Neuzugang. Und ein Rechtsverteidiger wird weiterhin gesucht.