Wilkinson übernimmt Waliserinnen

Rhian Wilkinson heißt die neue Nationaltrainerin von Wales. Die 41-Jährige unterschrieb am Montag einen bis 2027 gültigen Vertrag, beim Testspiel gegen Irland am Dienstag wird sie aber noch keine Verantwortung tragen. 2022 hatte sie die Portland Thorns zur Meisterschaft in der NWSL geführt. Mit 183 Länderspielen für Kanada sammelte Wilkinson schon als Aktive mächtig Erfahrung.