Wilhelmshavener HV setzt verstärkt auf eigenen Unterbau

Der Wilhelmshavener HV setzt bei der Personalplanung für die kommende Saison auf Kontinuität und auf den eigenen Unterbau. Der Handball-Drittligist hat die Verträge von gleich fünf Spielern verlängert.

Zusammen mit Sebastian Maas haben mittlerweile auch die WHV-Rückraumspieler Matej Kozul, Jonas Schweigart und Linkshänder Okke Dröge ihre auslaufenden Verträge verlängert. "Ich freue mich extrem auf die neue Saison und hoffe, dass wir den positiven Trend aus den Spielen der Rückrunde mit in die neue Saison nehmen können", so Mannschaftkapitän Matej Kozul.

Der gebürtige Wilhelmshavener Jonas Schweigart erwartet nach seiner Unterschrift eine Weiterentwicklung der Mannschaft. "Erstmal freue ich mich, dass ich weiter in meiner Heimatstadt beim WHV Handball spielen kann. Wir haben uns in der Rückrunde als Mannschaft stetig weiterentwickelt und gezeigt, welche Potenzial wir als Team haben. Diese Entwicklung, mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, gilt es weiterzugehen."

Überhaupt setzt der WHV verstärkt auf eigene Jugendarbeit. Mit dem jungen Linksaußen Tom Frangen ist ein weiteres Eigengewächs für die kommende Saison mit einem Vertrag für die 1. Mannschaft von Trainer Christian Köhrmann ausgestattet worden. Auch Simon Frackowiak steht der Mannschaft nach seinem Kreuzbandriss im letzten Sommer wieder zur Verfügung. Zusammen mit seinem Vater "Joschi" Frackowiak leistet der junge Halblinke seit einigen Wochen extra Sonderschichten in der Nordfrostarena um für die neue Spielrunde fit zu werden.

Sechs Spieler aus Wilhelmshaven

"Mit Jonas Schweigart, Matej Kozul, Tom Frangen, Jan Bennet Behrends, Simon Frackowiak und Okke Dröge haben wir nun sechs Spieler im Kader, die in Wilhelmshaven groß geworden sind. Das muss und soll auch ein Anreiz für die nachfolgenden Spieler der jüngeren Jahrgänge sein. Die jungen Talente müssen im Training weiter hart an sich arbeiten und den Hunger haben, irgendwann den Sprung in den Kader der 1. Herren zu schaffen. Dafür haben wir hier in Wilhelmshaven die besten Voraussetzungen", so WHV-Manager Dieter Koopmann.

Bis zum 7. Juli haben die WHV-Spieler noch Zeit, sich im Urlaub zu erholen und sich individuell auf den Trainingsauftakt vorzubereiten. Dann stoßen auch die beiden Torhüter Jakub Lefan und Konstantin Madert, die Kreisläufer Duncan Postel und Tim Düren sowie die beiden Linkshänder René Drechsler und Josip Repusic (Neuzugang aus Kaiserslautern) wieder zum Kader.