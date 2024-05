Wilhelmshavener HV holt Kroaten

Nach dem Weggang von Sergi ala Sanchez zum EHV Aue, ist der Handball-Drittligist Wilhelmshavener HV auf der Suche nach einem Nachfolger auf der Rechtsaußen-Position fündig geworden.

Zur neuen Saison wechselt Josip Repušic vom TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg aus der 3.Liga Süd-West nach Wilhelmshaven. Der pfeilschnelle 25-jährige Kroate unterschrieb in der vergangenen Woche einen Zweijahresvertrag beim WHV.

"Josip Repušic gilt im Tempogegenstoß und aus dem gebundenen Spiel als sehr treffsicher und kann auch in der Defensive auf der Halbposition decken", so die Wilhemshavener in einer Vereinsmitteilung.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Josip einen erfahrenen Spieler aus der 3. Liga verpflichten konnten. Er ist in einem guten Handballalter und hat die Gier und den Hunger mit uns zusammen erfolgreich zu sein. Unser Ziel war es die Position nach dem Abgang von Sanchez gleichwertig zu ersetzen. Mit der Verpflichtung von Josip Repušic ist uns aber kurzfristig ein echter Coup gelungen. Josip wird seine ganze Erfahrung ins Team einbringen, um auch unsere vielen jungen Eigengewächse aus Wilhelmshaven sportlich weiter zu entwickeln“, so die WHV-Verantwortlichen.

Bester Feldtorschütze Dansenbergs

Für sein Heimatland trat Josip Repušic u.a. für die Junioren-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft an. In der abgelaufenen Saison erzielte Josip Repušic 122 Tore in 29 Spielen für Dansenberg und war damit bester Feldtorschütze des Teams.

Auch in der Nordfrostarena lief Josip Repušic bereits auf. In der Saison 2022/2023 spielte Repušic beim Stralsunder HV und war dort über die gesamte Saison gesehen ebenfalls der beste Torschütze seiner Mannschaft. Gegen den WHV erzielte der 1,87 Meter große Linkshänder für dem Stralsunder HV sieben Tore und ist damit für die Verantwortlichen aus Wilhelmshaven durchaus kein Unbekannter.

Josip Repušic freut sich auf die neue Aufgabe in Wilhelmshaven: "Der WHV ist ein sehr gut strukturierter Verein mit viel Erfahrung und Tradition. Ich freue mich, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann."