"Wildes Spektakel möchte ich nicht": Titz setzt auf Kontrolle im Spitzenspiel

Am Samstag spielt der FC Magdeburg im Stadion Rote Erde gegen den BVB II. FCM-Trainer Christian Titz äußerte sich zur Verletztenliste und zum Gegner, der offensiv zu überzeugen weiß.

Will trotz der Umstände einen Dreier einfahren: Christian Titz. imago images/Jan Huebner

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Kaiserslautern steht für den aktuellen Spitzenreiter der 3. Liga ein Topspiel auf dem Programm: Der FCM gastiert bei der Zweitvertretung des BVB (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Dabei fällt unter anderem Flügelspieler Sirlord Conteh aus, der bisher jedes Spiel absolvierte und drei Scorerpunkte erzielen konnte. Der Angreifer musste sich am Freitagmorgen einer Operation am Außenminiskus unterziehen und fällt länger aus. Laut Christian Titz "haben wir keinen Eins-zu-eins Ersatz, aber genau da werden wir einen Spieler bringen, der ähnliche Qualitäten mitbringt. Mit Stand jetzt zehn Verletzten hat es uns leider stärker getroffen, aber auch da finden wir einen Weg", äußerte sich der 50-Jährige zur derzeit angespannten Personalsituation in der Medienrunde.

Wir treffen auf eine Mannschaft, die uns vor einige Aufgaben stellt." Christian Titz

Die Dortmunder kämpfen allerdings mit dem selben Problem: Auch bei ihnen fehlen einige Akteure, wie beispielsweise Steffen Tigges oder Marco Pasalic. Trotzdem sei es "unbestritten, dass der BVB eine der spielstärksten Mannschaften der 3. Liga ist". "Wir treffen auf eine Mannschaft, die uns mit ihren schnellen Außenbahnspielern und der Qualität im Zentrum vor einige Aufgaben stellt", so Titz.

Doch auch die Defensive der Schwarz-Gelben sollte vor dem Angriff des FCM gewarnt sein. Beide Teams zählen zu den besten drei Offensiven der Liga, weshalb so mancher Zuschauer ein ansehnliches Spiel erwartet. Von einem "wilden Offensivspektakel", wie es ein Reporter auf der Pressekonferenz nannte, wollte der Coach aber nichts wissen: "Wildes Spektakel möchte ich nicht, ich hätte es schon gerne so, dass wir das ein Stück weit Kontrolle reinbekommen, aber das wird auf alle Fälle ein Spiel sein, wo wir wissen: Beide Mannschaften laufen hoch an, versuchen von hinten raus das Spiel zu eröffnen und haben eine gute individuelle Klasse."