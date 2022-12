Wildes Ende in Portland: Murray vermiest "Dame-Time"

In der NBA gab es in der Nacht auf den Freitag (MEZ) ein spektakuläres Ende in Portland, wo am Ende die Denver Nuggets das bessere Ende für sich hatten.

Durfte sich am Ende feiern lassen: Jamal Murray. NBAE via Getty Images

Die Partie in Portland zwischen den heimischen Trailblazers und den Nuggets aus Denver spitzte sich zu. Beim Stand von 118:117 für die Gäste waren noch 18,5 Sekunden zu spielen. Wer den Wurf bei den Hausherren nimmt, war kein Geheimnis, natürlich landete der Ball in den Händen von Damian Lillard. Und der Aufbauspieler machte, was er so oft in seiner Karriere schon getan hat: Er traf in der Crunchtime einen wilden Dreier zur Führung.

Natürlich verwies er danach wie gewohnt mit dem Finger auf seinen Arm, um anzuzeigen: "Es ist mal wieder Dame-Time!" Doch an diesem Abend wurde Lillard nicht zum Matchwinner, denn Jamal Murray hatte etwas dagegen. Der 25-Jährige traf 0,9 Sekunden vor Schluss einen ebenfalls wilden Dreier und sorgte für den 121:120-Auswärtssieg der Nuggets.

"Ich habe mich umgedreht und auf die Uhr geschaut, gesehen, dass ich mich nicht beeilen musste und einfach meine Bewegung gemacht", beschrieb der Matchwinner die letzte Aktion nüchtern. Mit 21 Punkten war Murray am Ende zweitbester Schütze seines Teams, Nikola Jokic machte 33 Punkte und war einmal mehr bester Korbjäger seiner Farben. Topscorer der Partie war Lillard, dessen 40 Punkte aber schlussendlich die Niederlage nicht verhindern konnten.

Spurs beenden Niederlagen-Serie

Ansonsten gab es in der NBA zwei Heimsiege. Die Heat gewannen mit 115:110 gegen die Clippers. Miami konnte sich dabei auf einen starken Bam Adebayo verlassen (31 Punkte, zehn Rebounds) und steht nun bei einer Bilanz von zwölf Siegen und 14 Niederlagen. Ebenfalls siegreich waren die San Antonio Spurs gegen die Houston Rockets (118:109). Keldon Johnson gab bei den Texanern, die zuvor elf Spiele in Folge verloren hatten, den Ton an und durfte sich am Ende über 32 Punkte freuen.