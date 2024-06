Wildersinn vor Unterschrift bei den Stuttgarter Kickers?

Mit Marco Wildersinn ist zuletzt eine interessante Trainer-Personalie auf dem Transfermarkt aufgetaucht. Der 43-jährige Übungsleiter, der zuletzt mit den Würzburger Kickers die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern feierte, in den Aufstiegsspielen aber an Hannover 96 II scheiterte, hätte nur bei einem Aufstieg in die 3. Liga einen gültigen Vertrag am Dallenberg gehabt. Nach der Trennung soll er nun schon bei einem anderen Verein hoch im Kurs stehen. Nach kicker-Informationen verdichten sich die Anzeichen, dass Wildersinn vor einer Unterschrift beim Südwest-Vizemeister Stuttgarter Kickers stehen soll. Am Donnerstagmorgen soll die Bekanntgabe offiziell werden.