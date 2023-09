Wildersinn vor Türkgücü-Spiel: "Wir wollen den sechsten Sieg in Serie"

Mit dem Topspiel zwischen Türkgücü München und den Würzburger Kickers startet am Donnerstagabend die Regionalliga Bayern in den 12. Spieltag. Beide Teams sind in Topform.

Dass sich Türkgücü nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen zuletzt mit einem 1:1 in Schweinfurt begnügen musste, konnte der guten Laune bei den Münchnern nichts anhaben. Zumal der Punkt in Unterfranken nach dem Platzverweis für Marco Hingerl (83.) in der Schlussphase teuer erkauft war. So muss Türkgücü-Coach Alper Kayabunar nun im Gipfeltreffen mit dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter aus Würzburg am Donnerstagabend auf einen der drei Hingerl-Brüder verzichten. Zurückgreifen aber kann er dafür auf Linksverteidiger Fadhel Morou. Der 26-jährige gebürtige Münchner war zuletzt beim SKN St. Pölten in Österreich aktiv gewesen, wo sein Vertrag allerdings nicht verlängert worden war, sodass ihn Türkgücü als vereinslosen Spieler am 21. September verpflichten konnte. Nach der Verletzung Maximilian Berweins debütierte Morou in Schweinfurt mit seiner Einwechslung bereits in der 35. Minute. Gegen Würzburg winkt ihm nun sein Startelfdebüt.

Die Würzburger Kickers fahren derweil mit reichlich Selbstvertrauen im Gepäck zum Topspiel nach München. "Wir wollen nicht nur ungeschlagen bleiben, wir wollen den sechsten Sieg in Serie", sagt Trainer Marco Wildersinn, dessen Team neben der Siegesserie in der Liga auch im Landespokalwettbewerb gegen Bayreuth erfolgreich war. Wirkte zu Saisonstart beim Titelaspiranten aus Unterfranken noch vieles bemüht, stellt sich nach nunmehr elf Spieltagen ohne Niederlage so langsam Leichtigkeit ein. Besonders zu sehen am Beispiel von Benjika Caciel, dem beim 3:0 gegen Burghausen ein Dreierpack gelang und der mit seinen Tempodribblings zuletzt kaum zu stoppen war.

Personell haben die Kickers am Mittwoch noch einmal nachgelegt und mit Luke Hemmerich den 20. Feldspieler unter Vertrag genommen. Der Rechtsverteidiger, der bereits von 2019 bis 2021 für die Kickers spielte und vergangene Saison bei der SpVgg Bayreuth unter Vertrag stand, trainierte bereits seit Wochen mit dem Team und wird vermutlich bereits am Donnerstag im Kader stehen, nachdem sich Thomas Haas vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub im Abschlusstraining eine noch nicht näher untersuchte Knieverletzung zuzog. Erstmals in einem Ligaspiel im Tor der Kickers wird Neuzugang Norman Quindt (TSV Havelse) stehen, der den erkrankten Vincent Friedsam ersetzt.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Die weiteren Begegnungen

Freitagabend wird der Spieltag mit drei Begegnungen fortgesetzt. Auf Schlusslicht TSV Buchbach wartet gegen den Tabellenzweiten aus Vilzing eine Mammutaufgabe. Viktoria Aschaffenburg empfängt den FC Memmingen und Wacker Burghausen hat die Club-Amateure zu Gast. Alle drei Spiele beginnen um 19 Uhr.

Die restlichen Begegnungen finden samstags statt. Vier davon starten um 14 Uhr. Die SpVgg Ansbach will die Wende gegen den FC Augsburg II schaffen. Der TSV Aubstadt bekommt es mit den kleinen Bayern zu tun. Der FV Illertissen trifft auf Tabellennachbar 1. FC Schweinfurt. Die SpVgg Greuther Fürth II reist zum punktgleichen SV Schalding-Heining. Am Abend kommt es schließlich ab 18:30 Uhr noch zum oberfränkischen Derby zwischen dem FC Eintracht Bamberg und der SpVgg Bayreuth.