Wilder Start in München - Stuttgart tobt wieder spät - VAR-Diskussion in Bochum

Zum Auftakt des 14. Spieltages hatte Wolfsburg seine Serie gegen Dortmund ausgebaut. Dem FC Bayern reichte gegen Werder ein furioser Start und Gnabry. Im Keller feierte der VfB ganz spät. Bochum baute seine Heimserie aus und Gladbach wunderte sich über den VAR.

Furioser Start in München und drei Tore von Gnabry

Kurz vor dem WM-Break zeigte sich der FC Bayern weiter in Galaform und schickte Werder Bremen mit einer ordentlichen Packung wieder in den Norden. Es ging gleich flott zur Sache. Der frühen Führung von Musiala ließ Werder durch Jung zunächst den Ausgleich folgen. Doch dann ging es schnell, auch wenn Choupo-Moting zunächst noch einen Elfmeter verschoss. Noch ehe eine halbe Stunde gespielt war, stellten Gnabry (2) und Goretzka auf 4:1. Die Bayern spielten die Partie souverän zu Ende. In der Schlussphase erhöhten erneut Gnabry und Tel auf 6:1.

Mavropanos klärt hinten und sorgt für späte Party

Der VfB Stuttgart hat es schon wieder getan. Wie schon gegen den FC Augsburg klappte es - diesmal gegen Hertha BSC - erst in der Nachspielzeit mit dem 2:1-Sieg. Die frühen Gegentore wollten die Schwaben vor der Partie in den Griff bekommen. Bestes Gegenmittel? Selbst treffen. Guirassy traf also bereits nach drei Minuten. Der VfB hatte eigentlich alles im Griff, da trafen die Berliner mit der ersten Chance direkt zum 1:1 durch Lukebakio. Die Hausherren hatten zwar Vorteile, verpassten aber den zweiten Treffer. So war es Mavropanos, der auf der Linie für den geschlagenen Keeper klären musste. Der Grieche wurde endgültig zum Machtwinner, als er in der Nachspielzeit nach einer Ecke die Stuttgarter Arena durch sein Kopfballtor zum Toben brachte. Sorgen bereitete indes Endo, der nach heftigem Zusammenprall verletzt vom Feld musste.

Bochum feiert nächsten Heimsieg - "Krasse Fehlentscheidung"

Der VfL Bochum hat nach Frankfurt und Union Berlin gegen Mönchengladbach das dritte Heimspiel in Folge gewonnen. Die Gäste waren in den Anfangsminuten völlig von der Rolle. Nach der schnellen Führung von Antwi-Adjei folgte ein folgenschweres Missverständnis in der Gladbacher Hintermannschaft. Elvedis Querpass wurde zur Vorlage zum 2:0 durch Hofmann. Die Fohlen hatten Mühe, doch ein Patzer der Hausherren öffnete die Türe wieder: Plea verkürzte auf 1:2. Der vermeintliche Treffer zum 2:2 wurde allerdings wegen einer Abseitsstellung, die für Diskussionen sorgte, wieder einkassiert. Eine "krasse Fehlentscheidung" kommentierte Trainer Daniel Farke die Situation mit deutlichen Worten.

Wolfsburg baut Serie gegen Dortmund aus

Wolfsburg baute zum Auftakt des 14. Spieltages am Dienstagabend gegen Dortmund seine Serie mit einem 2:0-Erfolg aus und ist seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen. Der BVB taumelte schon in die Partie. Zunächst rettete Kobel noch stark gegen Marmoush, ehe der Keeper nach einer Ecke in der sechsten Minute machtlos war. Van de Ven nickte aus kurzer Distanz zur frühen Führung ein. In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel, Chancen gab es hüben wie drüben. Allerdings war der VfL dem zweiten Treffer näher (Guerreiro rettete auf der Linie gegen Kaminski). Kurz vor der Pause traf Süle nur den Pfosten. Auch nach dem Wechsel wollte die Kugel einfach nicht rein. Erst in der Nachspielzeit nutzten die Hausherren einen Ausrutscher von Brandt, um die Partie mit dem Treffer zum 2:0 (L. Nmecha) für sich zu entscheiden.