Wilder Schlagabtausch in Paris: Messi, Neymar und Mbappé verzaubern beim 4:3

Ligue 1 - Highlights by DAZN 29.10.2022

5:59Troyes muckte in Paris auf und fordert das Starensemble um Neymar, Mbappe und Messi so richtig, musste sich aber letztlich in einem wilden Schlagabtausch mit 3:4 geschlagen geben. Für PSG rissen es einmal mehr die Offensiv-Stars heraus.