Wilde Schlussphase: Vigo verschießt Elfmeter und kassiert 3:4 in der 98.

La Liga - Highlights by DAZN 10.11.2023

5:59In Bilbao war am Freitagabend einiges geboten: Ein stetes Hin und Her mit wechselnden Führungen endete mit einem glücklichen 4:3-Heimsieg gegen Celta Vigo. Dabei hatten die Gäste in der 72. Minute die große Chance vom Punkt.