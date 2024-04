Wildcats wollen am Trainer festhalten

Der SV Union Halle-Neustadt muss weiter um den Klassenverbleib kämpfen. Vor der heißen Saisonphase stärkt der Klub seinem Trainer den Rücken - und sendet an Signal an die Spielerin.

Sechs Spieltag vor Schluss muss der SV Union Halle-Neustadt weiter um den Klassenverbleib bangen. Nur einen Punkt liegt der Verein vor den Abstiegsrängen, am Samstag wartet mit dem Tabellenführer aus Bietigheim eine schwere Aufgabe.

Wenige Stunden vor der Partie hat der Klub in einer Mitteilung ein deutliches Signal gesendet. "Nach jetzigem Stand würden wir mit Till (Wiechers, Anm. d. Red.) auch in die zweite Liga gehen", sagt Präsident Bodo Meerheim und stärkt dem angeschlagenen Trainer, der erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, den Rücken.

In den vergangene sieben Partien konnte er mit seinem Team keinen Sieg einfahren, besonders die deutliche 21:32-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Schlusslicht aus Neckarsulm war ein herber Rückschlag im Abstiegskampf.

Doch das Präsidium, welches am Mittwoch getagt hat, um Meerheim nimmt "die Spielerinnen in die Verantwortung, welche jetzt gemeinsam mit ihrem Trainer die Situation lösen müssen", heißt es in der Mitteilung.

In den wichtigen Wochen müssen die Wildcats allerdings wohl auf Vanessa Dierks verzichten. Die Linksaußenspielerin hat sich am Donnerstag im Training verletzt. "Die ersten Untersuchungen ergaben, dass man bei der Außenspielerin leider von einer schwereren Verletzung ausgehen muss. Abschließende Untersuchungsergebnisse stehen noch aus", schreibt der Klub.