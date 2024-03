Wildcats verpflichten neue Kreisläuferin

Der SV Union Halle-Neustadt verstärkt sich in der kommenden Saison mit einer Spielerin aus der zweiten Liga.

In der kommenden Saison wird Tina Wagenlader für den SV Union Halle-Neustadt auflaufen. Die Kreisläuferin wechselt von den Füchsen Berlin aus der zweiten Liga zu den Wildcats und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Die 29-Jährige kommt mit Bundesliga-Erfahrung zu den Hallenserinnen. Mit ihren Stationen bei der HSG Hannover-Badenstedt, der SVG Celle und zuletzt seit 2018 bei den Spreefüchsen Berlin kennt sie die Handball Bundesliga Frauen bestens.

"Der Verein hat mich in allen Belangen überzeugt. Sportlich, die Vereinsstruktur und auch die Herzlichkeit der Mannschaft beim Probetraining waren die Gründe, warum ich mich für Halle entschieden habe", erklärt die gebürtige Niedersächsin in der Mitteilung des Vereins.

"Komplett ausgebildete Spielerin" für die Wildcats

Die gelernte Immobilienkauffrau hat in dieser Saison mit 48 Toren in 20 Spielen gute Leistungen gezeigt und reichlich Werbung in eigener Sache betrieben. Trainer Till Wiechers meint daher lobend: "Wir bekommen mit Tina eine erfahrene und komplett ausgebildete Spielerin ins Team. Beim Besuch in Halle hat sie mich mit einer sehr positiven Persönlichkeit überzeugt."

Ähnlich sieht es auch Sportdirektor Jan-Henning Himborn. "Tina entspricht genau unserem Anforderungsprofil und soll unserem jungen Team Stabilität und eine gewisse Persönlichkeit geben", erklärt er.