Wildcard für 2020-Finalist: Thiem startet in Down Under

Die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 16. bis 29. Januar 2023 in Melbourne, finden mit Dominic Thiem statt. Der frühere US-Open-Sieger hat eine Wildcard für das Turnier in Down Under erhalten.

Zunächst war unklar, ob Thiem noch in das Hauptfeld rutschen würde. Zwar hatte sich der 29-Jährige in der zweiten Jahreshälfte in der Weltrangliste von einem Platz außerhalb der Top 350 auf Rang 102 verbessert, das reichte jedoch nicht für die direkte Qualifikation.

In Melbourne schaffte es Thiem 2020 bis ins Finale, verlor dort aber gegen Novak Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6. 2021 schied der damalige Weltranglisten-Dritte dann überraschend schon im Achtelfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov sang- und klanglos mit 4:6, 4:6, 0:6 aus.

Schwere Handgelenksverletzung und neun Monate Pause

In der Rasensaison 2021 zog sich Thiem dann eine schwere Handgelenksverletzung zu, musste neun Monate pausieren und rutschte in der Weltrangliste weit ab. Nun darf er trotz Platz 102 im Ranking in Australien zeigen, ob er noch einmal ein Ausrufezeichen setzen kann.