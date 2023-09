Wild Wings verlängern mit Karachun

Die Schwenninger Wild Wings und Alexander Karachun haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2025 verständigt.

Schwenningen verkündete am Donnerstag auf der vereinseigenen Website, dass der ursprünglich bis 2024 laufende Vertrag von Alexander Karachun nun Gültigkeit bis zum Sommer 2025 habe. "Wir haben uns tatsächlich schon im Sommer geeinigt und wollten jetzt diese absolut guten Nachrichten noch vor dem Saisonstart auch an unsere Fans kommunizieren", wird Geschäftsführer Stefan Wagner zitiert. "Alexander Karachun ist ein wichtiger Baustein in unserem Team und wir wollen mit ihm als Leistungsträger gemeinsam die nächsten Schritte in Angriff nehmen."

Starke Scorerbilanz

Karachun wartete in seinen bisherigen 88 Spielen im Trikot der Neckarstädter mit einer starken Scoringbilanz auf. Der Linksschütze verbuchte stolze 55 Scorerpunkte (27 Tore/ 28 Assists). Der 28-Jährige Stürmer spielte sich mit seinen Leistungen im Trikot der Wild Wings auch in den Fokus der Nationalmannschaft und konnte bei der WM 2022 mit drei Punkten in fünf Partien seinen Status als Nationalspieler absolut untermauern.

Karachun freut sich über seine Vertragsverlängerung, spürt von Klubseite "enormes Vertrauen sowie große Unterstützung" und eine positive Entwicklung des Vereins. "Deshalb möchte ich mit meiner Leistung ein Teil davon sein, wenn sich die Ergebnisse, in Form von Erfolgen, zukünftig einstellen."

Schwenningen startet am Freitag (19.30 Uhr) in die neue Saison und trifft dabei vor heimischer Kulisse auf Adler Mannheim, einen der Favoriten auf die Meisterschaft.