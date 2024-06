Wiezorrek wechselt an den Valznerweiher

Moritz Wiezorrek wird künftig für den 1. FC Nürnberg II auflaufen. Vom FC Ingolstadt wechselt der 20-jährige Linksaußen an den Valznerweiher und beackert dort die Außenbahnen der Zweitvertretung. In der abgelaufenen Saison kam Wiezorrek für den FC Ingolstadt II in der Bayernliga Nord 34-mal zum Einsatz und erzielte acht Tore und fünf Vorlagen.