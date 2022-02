Wieso Trapp die Binde trug und nicht Hinteregger

Beim 0:1 gegen den FC Bayern am Samstag trug Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp die Kapitänsbinde - obwohl mit Martin Hinteregger ein Vize-Spielführer in der Startelf stand. Doch der Österreicher ist derzeit mit sich selbst beschäftigt. Trainer Oliver Glasner sieht ihn nun wieder im Aufwärtstrend.

Anführer müssen vorweggehen und das tat Kevin Trapp in beeindruckender Art und Weise. Der Torhüter von Eintracht Frankfurt lief beim 0:1 gegen Bayern München am Samstagabend zur Hochform auf: Zweimal rettete der 31-Jährige gegen Robert Lewandowski, zweimal gegen Kingsley Coman.

Zudem versuchte er immer wieder, das Spiel mit Abwürfen und Abschlägen schnell zu machen und strahlte insgesamt eine große Souveränität aus. Mit der kicker-Note 1,5 avancierte der Nationalkeeper folgerichtig zum "Spieler des Spiels". Ein echter Leader eben, der während der 90 Minuten auch die Kapitänsbinde trug.

Mit Spielführer Sebastian Rode (Verletzung im Bauchmuskelbereich) und Stellvertreter Makoto Hasebe (Bank) waren schließlich zwei Anführer nicht dabei. Nur wieso streifte sich dann nicht der zweite Stellvertreter Martin Hinteregger die Binde über?

"Martin hat gesagt, dass er sich selbst auf seine Leistung konzentrieren und in Bestform kommen möchte", erklärte SGE-Coach Oliver Glasner. Tatsächlich liegen hinter dem Innenverteidiger wilde Wochen. Nach dem 0:2 gegen Bielefeld (kicker-Note 4,5) äußerte sich Hinteregger via Instagram: Er könne die Enttäuschung über seine Leistungen derzeit nachvollziehen und sei derzeit "nur ein halber Hinti". Danach wurde der 29-Jährige beim 3:2 gegen Stuttgart nur eingewechselt, rückte gegen Wolfsburg zurück in die Startelf - und erlebte einen "schwarzen Samstag" (kicker-Note 6).

Seitdem scheint es aber wieder besser zu laufen. Beim 0:1 in Köln präsentierte sich Hinteregger wieder stabil, ebenso nun gegen den Rekordmeister (jeweils kicker-Note 3,5). "Wenn man ihn in Köln und jetzt sieht, ist er auf einem guten Weg, wieder der ganze Hinti zu werden", bestätigte Glasner den zarten Aufwärtstrend bei seinem Landsmann.

Glasner: "Intern sowieso gar kein Thema"

Wenn ihn dabei die Kapitänsbinde ablenke, weil er sich um zu viele andere Dinge kümmern müsse, könne sie eben auch Trapp nehmen. Schon im November hatte Glasner nach dem Europa-League-Spiel bei Olympiakos Piräus erklärt, sein Torhüter sei auch ohne offizielles Amt ein wichtiger Führungsspieler. Er bevorzuge selbst aber einen Feldspieler als Kapitän. Nun trug Trapp eben doch die Binde. "Für uns ist das intern sowieso gar kein Thema", betonte der Eintracht-Trainer und unterstrich nochmal die Anführer-Rolle Trapps: "Er ist sowieso immer wie ein Kapitän in der Kabine."