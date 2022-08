Wieso Müller weiter für die Dreierkette plädiert

Vergangene Saison agierte der SV Darmstadt 98 lange erfolgreich mit einer Viererkette in der Abwehr. Auch wegen mehrerer Ausfälle stellte Trainer Torsten Lieberknecht nach dem ersten Spiel der laufenden Spielzeit auf Dreierkette um. Davon profitiert auch Jannik Müller.

Als Jannik Müller vergangene Saison zum SV Darmstadt 98 wechselte, galt er in der Innenverteidigung als Kandidat für einen Stammplatz. Immerhin hatte er die Erfahrung von fast 150 Zweit- und Drittliga-Spielen für Dynamo Dresden, war dort zeitweise Kapitän gewesen und spielte zudem ein Jahr in der slowakischen Liga bei Dunajska Streda. Doch es kam anders.

Nach einigen schwächeren Spielen verlor Müller erst seinen Stammplatz und stand dann im Verlauf der vergangenen Hinrunde zeitweise nicht einmal mehr im Kader. "Das war die schwierigste Phase", sagt der 28-Jährige rückblickend. Doch die sei zum Glück vorbei - auch wenn man sich aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader nie sicher sein könne.

Müllers Liga-Bilanz: Vier Spiele, vier Siege

Müller ist einer der Gewinner der vergangenen Wochen. Die Niederlage in Regensburg zum Saisonauftakt hatte er noch von der Bank verfolgt. Die folgenden vier Liga-Spiele stand der 28-Jährige dann in der neu formierten Dreierkette jeweils 90 Minuten auf dem Platz. Die Bilanz: Vier Siege und nur zwei Gegentore. Nur beim Pokalsieg in Ingolstadt setzte ihn eine Mandelentzündung außer Gefecht.

Müller profitierte auch von den Verletzungen seiner Innenverteidiger-Konkurrenten Thomas Isherwood und Clemens Riedel, zeigte aber grundsätzlich sehr ordentliche Leistungen (kicker-Durchschnittsnote 3,0). Während Klaus Gjasula in der Mitte der Abwehrreihe die Fäden zog und Christoph Zimmermann als Neuzugang ohnehin mehr im Fokus stand, erledigte er seine Arbeit auf der linken Innenverteidiger-Position ruhig, abgeklärt und zuverlässig.

Müller traut sich Chefrolle in der Abwehr zu

Gegen den 1. FC Heidenheim fällt nun auch Gjasula wegen seiner Gelb-Roten Karte aus. Nach der Hinausstellung des Albaners hatte Lieberknecht wieder und letztlich erfolgreich auf Viererkette umgestellt. Trotzdem plädiert Müller weiter für die Dreierkette. Die habe bereits zum Ende der vergangenen Saison gut funktioniert und sei von der Mannschaft auch in den vergangenen Wochen erfolgreich gespielt worden. "Wenn man Erfolg hat, fühlt man sich immer wohler. Deswegen auf jeden Fall aktuell die Dreierkette."

Sich selbst traut Müller nach dem Ausfall von Gjasula die zentrale Rolle in der Kette "auf jeden Fall" zu. Er sei mit seinen 28 Jahren erfahren, habe diese Position in der Vorbereitung und vor allem bereits in Dresden gespielt, wo er zeitweise sogar Kapitän war. "Aber ich glaube ohnehin, dass nicht unbedingt derjenige, der in der Mitte spielt, der Chef sein muss. Auch auf der äußeren Position kann man viele Kommandos geben und so der Mannschaft helfen."