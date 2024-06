Wieso der 1. FC Köln trotz Transfersperre Spieler verpflichten darf

Mit Mansour Ouro-Tagba hat der 1. FC Köln den ersten Sommerneuzugang vorgestellt. Mit der weiterhin wirksamen Transfersperre der FIFA steht das nicht in Konflikt.

Beim Mitgliederstammtisch des 1. FC Köln am Mittwochabend ging es nicht nur um die Frage, wie es zur Transfersperre kommen konnte - sondern auch, wieso der kicker über zwei sich zu dem Zeitpunkt anbahnende Zugänge berichten könne. Tatsächlich stellte der Klub am Freitag den jungen Stürmer Mansour Ouro-Tagba als Transfer vor. Gegen die Sperre verstoßen die Kölner damit aber keinesfalls.

Denn die sogenannte Transfersperre ist eigentlich eine Registrierungssperre. Heißt: Seitdem der internationale Sportgerichtshof CAS die Sperre des Weltverbands FIFA kurz vor Weihnachten 2023 bestätigte, dürfen für den FC nur Spieler auflaufen, die bereits vor dem CAS-Urteil für den Klub als Spieler registriert waren.

Leihspieler dürfen zurückkehren

In der vergangenen Saison verliehene Akteure wie etwa Torhüter Jonas Urbig dürfen so auch ab der Spielzeit 2024/25 für die Kölner auflaufen, weil sie bereits als FC-Profis registriert wurden. Ouro-Tagba wird dagegen vorerst in einem anderen Trikot auflaufen: in dem von Zweitliga-Konkurrent Jahn Regensburg, das den 19-Jährigen ausleiht.

"Wir dürfen Spieler in ein Arbeitsverhältnis nehmen, wir dürfen sie aber nicht spielen lassen, weil sie keine Registrierung kriegen", erläuterte Sport-Geschäftsführer Christian Keller beim Mitgliederstammtisch und führte aus: "Um das legal zu umgehen, gibt es die Möglichkeit, sie in ein Arbeitsverhältnis zu nehmen und direkt zu verleihen - damit sie zu einem Zeitpunkt, wenn sie bei uns registriert werden können, spielen dürfen."

Ab Januar 2025 wäre das der Fall. Dann endet die Sperre und der 1. FC Köln darf verpflichtete Spieler sofort wieder registrieren. Im Winter-Transferfenster wäre der Klub also wie alle Konkurrenten handlungsfähig. Auch die Leihen - etwa von Ouro-Tagba nach Regensburg - könnten abgebrochen werden und Ouro-Tagba dann für die Geißböcke auflaufen. Vorausgesetzt natürlich, im Leihvertrag ist eine entsprechende Klausel enthalten.

Weitere Talente sollen folgen

Keller kündigte auch an, dass Ouro-Tagba nicht der einzige Profi sein wird, mit dem die Kölner so verfahren. Leipzigs U-19-Talent Chilohem Onuoha ist ebenfalls im Anflug und soll dann nach Verl in die 3. Liga verliehen werden, außerdem sollen noch zwei weitere Talente kommen und sofort verliehen werden.

Keller will die Kölner so zukunftsfähig aufstellen: "Das sind allesamt junge Spieler, denen wir die Talentprognose zuschreiben, dass sie gute Zweitliga-Spieler oder bestenfalls sogar Bundesliga-Spieler werden können." Und das funktioniert sogar während einer Transfer- beziehungsweise Registrierungssperre.