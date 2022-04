Wieso Bielefeld seinen Torwart- zum Cheftrainer machte

Ein Torwarttrainer übernimmt bei Arminia das Kommando - eine ungewöhnliche Maßnahme, die sich erst auf den zweiten Blick erschließt.

Die eigene aktive Karriere liegt lange zurück. Beendet hat Marco Kostmann sie ganz in der Nachbarschaft. Beim SC Paderborn 07 hütete er in der damaligen Regionalliga noch bis zum Juni 2000 das Tor. Nach sieben Einsätzen, die er zuvor einst im Frühjahr 1993 beim 1. FC Saarbrücken auch in der höchsten Spielklasse bestritten hatte, steht der heute 56-Jährige nun noch einmal im Rampenlicht des deutschen Oberhauses: Als neuer Cheftrainer bis zum Saisonende beim abstiegsbedrohten Tabellen-17. Arminia Bielefeld.

Die ungewöhnliche Maßnahme des Klubs, seinen eigenen Torwarttrainer als Nachfolger des am Mittwoch freigestellten Frank Kramer zu präsentieren, erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Kostmann ist in Bielefeld weit mehr als "nur" jener Spezialtrainer, der das Personal zwischen den Pfosten in guter Verfassung halten soll.

"Ziehsohn" Ortega Moreno

Was er unabhängig davon mit Bravour bewerkstelligt: Seinen "Ziehsohn" Stefan Ortega Moreno begleitete und formte er zu einem der besten Torhüter der Bundesliga. Stellvertreter Stefanos Kapino machte seine Sache in seinem bisher einzigen Bundesligaspiel für Bielefeld in Leipzig (2:0) ebenfalls tadellos. Und mit Arne Schulz (19) befindet sich ein Talent aus dem Dunstkreis der Junioren-Nationalmannschaft schon auf dem Sprung.

Mit der Unterbrechung von zwei Jahren, die er von 2015 bis 2017 im Nachwuchsbereich des Hamburger SV verbrachte, arbeitet Kostmann seit 2011 in Bielefeld, längst als anerkannte und geschätzte Institution. Der gebürtige Rostocker durchlief in drei Ligen alle Höhen und Tiefen mit den Ostwestfalen.

Er brachte sich stets weit über seinen ureigenen Tätigkeitsbereich hinaus ein, pflegte einen engen Draht zur Mannschaft, gilt folglich als Intimkenner interner Prozesse, trat auch jüngst öfters bei Spielen an der Seitenlinie in Aktion und gab Anweisungen - fast wie ein "heimlicher Chefcoach".

In der Kürze der verbleibenden Zeit muss sich Kostmann nun nicht mit viel Aufwand in seine Mission, mit Arminia im Abstiegskampf das Ruder noch herumzureißen, einarbeiten. Zudem wurde ihm für rein fachliche Themen der erfahrene Michael Henke (64) als weiterer Co-Trainer zur Seite gestellt.

Die UEFA-Pro-Lizenz haben Henke und Kostmann

In Henke holten die Bielefelder bereits einen Mann, der vor allem als Assistent von Ottmar Hitzfeld beim FC Bayern, aber auch als Sportdirektor, Analytiker und Scout vielfältigste Aufgaben in den verschiedensten Klubs, zuletzt beim FC Ingolstadt, übernommen hatte.

Doch auch Kostmann, wie Henke Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz, hat in seiner Vita einiges durchlaufen, ehe er in Bielefeld "sesshaft" wurde. Beim DFB arbeitete er als Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein sowie als Torwarttrainer bei der U-15-Auswahl. Über St. Pauli und Union Tornesch führte einst der Weg aus Paderborn zurück zu seinem Heimatklub FC Hansa, wo er in der 2. Liga vom Torwart- über den Co-Trainer bis hin zum vorübergehenden Cheftrainerposten (209/10) ebenfalls in verschiedenen Funktionen tätig war.

Neben der Zeit als Regionalliga-Interimscoach in Paderborn bildete das Engagement als Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste (2007 bis 2009, geholt vom deutschen Trainer Uli Stielike) zu den Abenteuern einer abwechslungsreichen Laufbahn.

Kostmanns Vertrag läuft bis 2025 - als Torwarttrainer

Diese wird nun um ein weiteres Kapitel bereichert. Beginnend mit der Partie in Köln am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat das Duo auf Zeit "Kostmann/Henke", assistiert von den bisherigen Co-Trainern Sebastian Hille und Stefan Kleineheismann, vier, vielleicht sechs Spiele lang Gelegenheit, in Bielefeld Geschichte zu schreiben. Und dann? Abwarten. Kostmanns Vertrag läuft bis 2025. Als Torwarttrainer.