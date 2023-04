Wiesbadens Serie hält an: Das "Spitzenteam" nähert sich dem Aufstieg

Beim SV Wehen Wiesbaden läuft es sehr gut, einiges spricht bei sechs verbleibenden Ligaspielen für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Daran hatte gegen die Münchner Löwen nicht nur ein Rückkehrer seinen Anteil.

Fünf Siege in Serie, sechs Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz und nur noch sechs Spiele zu absolvieren: Der SV Wehen Wiesbaden ist nach drei Saisons in der 3. Liga auf bestem Wege, in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Das 2:0 gegen 1860 München war ein weiteres Indiz dafür.

Novum gegen 1860

Erstmals überhaupt wurden die Löwen besiegt, zuvor war dies bei zehn Anläufen (0/6/4) nicht gelungen. Die Art und Weise des Auftritts war überzeugend, Trainer Markus Kauczinski meinte hinterher laut Klubwebsite: "Insgesamt sind wir wie ein Spitzenteam aufgetreten."

Kauczinski spricht dabei auch die Stärken seiner gemeinschaftlich aufgetretenen Mannschaft an. "Sehr diszipliniert und effizient" habe sie agiert, meinte der SVWW-Coach. Dass laut Statistik fünf Schüsse aufs Tor für zwei Treffer genügten und 1860 nur dreimal auf den Kasten von Keeper Arthur Lyska schoss, unterstreicht die These. 1:0-Torschütze Gino Fechner meint zu Recht: "Wir waren über das gesamte Spiel hellwach und haben uns so die drei Punkte verdient."

Einer für die wichtigen Momente: Prtajin ist zurück

Für wichtige Treffer sorgen kann in den verbleibenden sechs Partien (ausgenommen einer möglichen Relegation) auch wieder Ivan Prtajin. Der 26-jährige Angreifer, mit zwölf Treffern aus 21 Spielen nach Benedict Hollerbach der gefährlichste SVWW-Angreifer, glänzte gegen 1860 als Joker. Prtajin traf trotz seiner Abstinenz von vier Spielen aufgrund von muskulären Problemen nach der Einwechslung in Minute 67 wuchtig zur Entscheidung.

Kommende Woche will der Kroate mehr Spielzeit sammeln, Luft dafür hat er laut eigener Aussage.

