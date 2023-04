Wiesbaden: Zusammenhalt und Vielseitigkeit als Trümpfe im Aufstiegskampf

Vor der Partie in Oldenburg hat der SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegsrennen in der 3. Liga weiter beste Karten. Trainer Markus Kauczinski lobt die Entwicklung seines Teams.

Markus Kauczinski befindet sich mit dem SVWW in der 3. Liga mitten im Aufstiegskampf. IMAGO/Jan Huebner

Beim SV Wehen Wiesbaden läuft es derzeit rund. Als Tabellendritter liegen die Hessen wegen der nicht aufstiegsberechtigten Freiburger sogar auf einem direkten Aufstiegsplatz. Beim spektakulären Last-Minute-Erfolg gegen Zwickau kamen die Wiesbadener nach einem 0:2-Pausenrückstand zurück - auch weil es derzeit im Team des SVWW stimmt, wie Trainer Markus Kauczinski am Donnerstag im Vorfeld der Partie beim VfB Oldenburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) erklärte: "Man kann sehen, und das nicht zum ersten Mal, dass wir ein gutes Mannschaftsgefüge haben."

Überbewerten wollte der Fußball-Lehrer diesen Einfluss dann aber auch nicht: "Das will ich auch nicht immer zu hoch hängen, trotzdem kann das ein entscheidender Faktor am Ende sein." Nach einer kleinen Schwächephase Mitte März mit zwei Niederlagen in Serie waren die Rot-Schwarzen (56 Punkte) zuletzt wieder dreimal hintereinander siegreich. Auf den Vierten aus Dresden haben die Wiesbadener drei Zähler Vorsprung.

Kauczinski lobt die Vielseitigkeit seiner Spieler

Einen Grund für die gute Ausgangssituation acht Spieltage vor Schluss sieht Kauczinski in der Vielseitigkeit seiner Spieler, die aufgrund von Personalproblemen zuletzt auch immer wieder auf verschiedenen Positionen agierten. Dabei hob der 53-Jährige etwa Gino Fechner hervor, der gegen Zwickau zunächst im Mittelfeld begonnen hatte und in der zweiten Hälfte als Linksverteidiger zum Einsatz kam - und das zwischenzeitliche 2:2 auflegte: "Für eine Mannschaft sind das besondere Momente, wenn solche Spieler dann auch auf ungewohnten Positionen noch einmal über sich hinauswachsen."

Inwieweit Kauczinski auch am Samstag bei den abstiegsbedrohten Oldenburgern (18./27 Punkte), gegen die der Wiesbadener Trainer mit einem "harten Kampf" rechnet, seine Formation anpassen muss, war am Donnerstag noch ein wenig offen. Hinter dem Einsatz von Angreifer Ivan Prtajin (muskuläre Probleme) steht ein Fragezeichen. Verteidiger Max Reinthaler fehlt hingegen gelbgesperrt.

Zudem muss der SVWW weiterhin auf Dominik Bauer (Knieprobleme), Lucas Brumme (Kniebeschwerden), Thijmen Goppel (muskuläre Probleme), Robin Heußer (Schulterluxation) und Florian Stritzel (Aufbautraining nach Schultereckgelenksprengung) verzichten.