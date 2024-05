Wiesbaden verabschiedet Septett um Dauerbrenner Heußer

Der SV Wehen Wiesbaden wird den Gang in die 3. Liga ohne sieben Spieler aus dem Abstiegskader antreten. Neben fünf auslaufenden Verträgen, die nicht verlängert werden, kehren auch die beiden Leihspieler zu ihrem Stammverein zurück.

Einen Tag nach dem bitteren 1:2 gegen den SSV Jahn Regensburg, das den Abstieg in die 3. Liga besiegelte, hat der SV Wehen Wiesbaden die Trennung von sieben Spielern bekanntgegeben. "Wie schon im Vorjahr hätten wir den Jungs gerne eine würdige Verabschiedung im Rahmen des letzten Heimspiels ermöglicht, doch da lag der Fokus erneut voll und ganz auf dem sportlichen Erfolg", erklärte Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung.

Nur Stritzel sammelte mehr Minuten als Heußer

In diesem Septett ragt vor allem ein Name heraus: Robin Heußer, der an allen 34 Zweitliga-Spieltagen sowie auch in den beiden Relegationsspielen immer in der Startelf stand, wird den Verein verlassen. Der 26-jährige Zentrumsspieler, der zusätzlich einen Jokereinsatz im DFB-Pokal verbuchte, sammelte in der Saison 2023/24 insgesamt zwei Tore, neun Vorlagen und war nach Stammkeeper Florian Stritzel der Spieler, der am längsten auf dem Platz stand.

Genau wie Heußer, der 2022 vom SSV Ulm 1846 kam, verabschieden sich auch Kianz Froese und John Iredale nach zwei Spielzeiten wieder. Offensivspieler Froese zählte zu Saisonbeginn noch zu den Stammspielern des SVWW, rückte im Laufe der Saison aber in das zweite Glied. Wettbewerbsübergreifend brachte es der 28-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit auf 23 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage. Etwas besser ist die Ausbeute von Mittelstürmer Iredale: Der 24-Jährige sammelte in 24 Einsätzen vier Tore und zwei Assists.

Lee und Günther kehren zu Stammvereinen zurück

Deutlich seltener standen Mittelfeldmann Julius Kade und Außenbahnspieler Keanan Bennetts auf dem Rasen. Während Kade (25), der im vergangenen Sommer aus Dresden kam, es nur auf neun Partien (eine Vorlage) brachte, lief Bennetts elfmal auf und bereitete einen Treffer vor. Der 25-Jährige verpasste allerdings den Großteil der Saison aufgrund eines Muskelbündelrisses, Adduktorenbeschwerden sowie einer weiteren Muskelverletzung und konnte daher erst im Saisonendspurt regelmäßig auflaufen.

Neben den fünf auslaufenden Verträgen, die nicht verlängert werden, kehren auch die beiden ausgeliehenen Spieler Hyun-ju Lee (21, FC Bayern II) und Lasse Günther (21, FC Augsburg) zurück zu ihren Stammvereinen. Spielmacher Lee lief 31-mal für den SVWW auf, traf viermal selbst und bereitete ein Tor vor. Linksverteidiger Günther sammelte 25 Einsätze, einen Treffer und zwei Vorlagen.