Wiesbaden und Dresden nutzen Elversbergs Patzer nicht - Duisburg fertigt Bayreuth ab

Das Aufstiegs- wird zum Schneckenrennen: Während Tabellenführer Elversberg wieder nicht gewonnen hat, lassen auch die Verfolger Punkte liegen. Im Keller schöpft Meppen plötzlich wieder Hoffnung, Bayreuth hingegen tritt auf der Stelle.

Die 3. Liga am Samstag: Frust in Wiesbaden und Dresden, Party in Duisburg. imago images (3)

Elversberg verliert wieder - Dynamo und Wiesbaden lassen Punkte

Der SV Elversberg scheint auf der Zielgeraden der Saison die Puste auszugehen. Der Spitzenreiter blieb am Samstag zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Im Gastspiel bei Borussia Dortmund II kassierte die SVE eine 0:2-Niederlage. Nach einer Ecke für die Gäste schloss Njinmah zunächst einen Konter mustergültig ab (36.). Nach rund einer Stunde setzte Michel nach einem abgefälschten Schuss den Schlusspunkt zum 2:0 (61.).

Elversbergs Ausrutscher fällt allerdings nur bedingt ins Gewicht: Denn mit dem SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden ließen die zwei engsten Verfolger im Aufstiegsrennen Punkte liegen. Dresden spielte beim nun zweitplatzierten, aber nicht aufstiegsberechtigten SC Freiburg II nur 1:1, Wiklöf (54.) glich in einem am Ende unspektakulären Spiel Arslans Führungstreffer aus (28.).

Wiesbaden ging gegen den SV Meppen sogar gänzlich leer aus: Prtajins Führungstreffer reichte den Hessen nicht (14.). Pourié (27.) und Evseev (84.) drehten das Spiel nach einer rund 25-minütigen Spielunterbrechung aufgrund der Verletzung eines Schiedsrichter-Assistenten und hielten damit Meppens Hoffnungen auf den Nicht-Abstieg am Leben. Die Emsländer sind nach dem zweiten Sieg in Serie nur noch fünf Punkte vom 16. Rang entfernt. Wiesbaden hingegen fiel auf den dritten Rang zurück, hat vier Punkte Rückstand auf Elversberg und nur noch drei vor Dynamo Dresden - dem nächsten Gegner.

Duisburg plant mit Klassenerhalt - Ingolstadt schlägt Verl

Die SpVgg Bayreuth verpasste es andernorts, Kapital aus der Niederlage des HFC am Freitagabend zu schlagen. Die Oberfranken unterlagen dem MSV Duisburg deutlich mit 0:4 und haben weiterhin vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Zebras hingegen können dank der Tore von Kölle (7., 55.), Hettwer und Feltscher nun mit dem Klassenerhalt planen (42 Punkte).

Hinter dem MSV in der Tabelle rangiert der FC Ingolstadt, der ebenfalls so langsam mit dem Klassenverbleib rechnen kann. Die Schanzer schlugen den SC Verl 3:1. Zwei Elfmeter von Bech (6.) und Schmidt (82.) sowie ein Treffer von Civeja (17.) standen am Ende Ottos zwischenzeitlichem Anschlusstreffer gegenüber (70.). Ingolstadts Mit-Absteiger Aue kam im Heimspiel gegen Viktoria Köln nach frühem Rückstand (Handle, 4.) spät zurück (Nazarov, 82., Elfmeter) und spielte 1:1.

Aufstiegsanwärter können nachziehen - Keller-Kracher in Essen

Chancen auf den direkten Aufstieg können sich auch noch der VfL Osnabrück und der 1. FC Saarbrücken ausrechnen - beide sind am Sonntag im Einsatz. Die Niedersachsen empfangen den krisengeschüttelten FSV Zwickau (13 Uhr). Während VfL-Coach Tobias Schweinsteiger wieder auf Rückkehrer Niemann (nach Sperre) setzen kann, beschäftigen den stark abstiegsbedrohten FSV weiterhin die Vorkommnisse beim abgebrochen Heimspiel gegen Essen.

Saarbrücken empfängt später 1860 München (14 Uhr). Ausgerechnet Ex-Löwe Neudecker (Knieprobleme) ist wie Defensiv-Routinier Zeitz (Rückenprobleme) für das Spiel fraglich - unabhängig vom Personal ist Cheftrainer Rüdiger Ziehl mit Blick auf die Aufstiegschancen klar: "Wir müssen jedes Spiel gewinnen."

Schon am Sonntag um 15 Uhr wird der Spieltag mit dem Duell zwischen Essen und Oldenburg beendet (am 1. Mai finden keine Pflichtspiele statt). Das Spiel hat es in sich: RWE kann sich mit einem Sieg wohl entscheidend vom VfB absetzen, der auf dem ersten Abstiegsplatz in den Spieltag geht und fünf Punkte Rückstand auf die Essener hat.

Mannheim dreht Heimspiel gegen Halle

Bereits am Freitag hatte Waldhof Mannheim im Aufstiegsrennen vorgelegt und einen 0:1-Rückstand gegen den Halleschen FC in einen überzeugenden 4:1-Sieg gedreht. Matchwinner: Stürmer Winkler, der einen Dreierpack schnürte, nachdem Schnatterer das frühe Gäste-Tor durch Deniz ausgeglichen hatte.