Wiesbaden testet in der Winterpause gegen Kaiserslautern

Der Winterfahrplan für Wehen Wiesbaden steht fest: Neben einem Trainingslager soll es auch mehrere Testspiele geben.

Mit einem guten Gefühl kann Wiesbaden in die Winterpause gehen. Nach 17 Spielen stehen die Hessen auf dem dritten Tabellenplatz der 3. Liga und können nun die Grundlage legen, auch die restliche Saison um den Aufstieg mitzuspielen.

Wie der SVWW auf der Vereinswebsite bekannt gab, sind mehrere Testspiele zur Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt geplant. Fest terminiert ist bereits das Aufeinandertreffen am 16. Dezember (13.30) beim 1. FC Kaiserslautern.

Zuvor startet das Team von Markus Kauczinski am 5. Dezember nach einer dreiwöchigen Pause wieder mit dem Trainingsbetrieb. Anfang Januar reist Wiesbaden zum Trainingslager in das spanische Oliva Nova, ehe am 14. Januar wieder der Ligabetrieb beginnt. Dann kommt es direkt zum Spitzenduell, denn Wiesbaden empfängt mit der SV Elversberg den Ligaprimus.