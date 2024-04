Wiesbaden stellt Trainer Kauczinski frei

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntagabend auf die brenzlige Situation im Abstiegskampf der 2. Liga reagiert und Trainer Markus Kauczinski mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der auf den Relegationsrang 16 abgerutschte SVWW wenige Stunden nach der 3:5-Heimniederlage gegen Fürth mit. "Im Kampf um den Klassenerhalt sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele nicht erreichen werden und dass die Mannschaft für die letzten Partien einen neuen Impuls braucht“, wird Geschäftsführer Nico Schäfer in einer Stellungnnahme zitiert.