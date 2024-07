Wiesbaden schlägt zu: Johansson bleibt in der 3. Liga

Ryan Johansson wird nach dem Abstieg mit dem SC Freiburg II weiterhin in der 3. Liga auflaufen. Der Offensivspieler wechselt zum SV Wehen Wiesbaden.

Ryan Johansson spielt in Zukunft für den SV Wehen Wiesbaden. IMAGO/Steinsiek.ch

Aus Luxemburg ging es über den FC Metz zum FC Bayern München, im Anschluss zum FC Sevilla und Fortuna Sittard, ehe im vergangenen Sommer der Schritt nach Freiburg folgte: Ryan Johansson ist mit seinen 23 Jahren bereits gut in der Fußballwelt herumgekommen. Am Montag folgte der nächste Eintrag in seiner Vita - der Flügelspieler läuft künftig für den SV Wehen Wiesbaden auf.

"Ryan wird uns mit seinem Mut, seinem Tempo und seiner Dynamik sehr bereichern", beschreibt Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver den Neuzugang, dessen bisherigen Karriereverlauf er positiv heraushebt: "Er hat eine sehr gute Ausbildung in Frankreich, Deutschland, Spanien und den Niederlanden genossen, wovon sein Spiel profitiert".

Auswahl-Einsätze für drei Nationen

In der abgelaufenen Drittliga-Saison verbuchte Johansson in 27 Einsätzen zwei Tore und vier Assists, den Abstieg des SC Freiburg II konnte er damit aber nicht verhindern.

Johansson ist der achte Sommer-Neuzugang des SVWW und hat neben sechs Spielen in der Eredivisie auch Einsätze für die Nachwuchsteams von Schweden, Irland und Luxemburg absolviert.